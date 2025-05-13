Наблюдается увеличение провайдеров на рынке электроэнергии. В настоящее время в их число входит 18 юридических лиц. Стоимость услуг провайдеров не регулируется, объемы и цены поставляемой электроэнергии основаны на договорных взаимоотношениях. Это создает условия для скрытия реальных объемов потребления и выработки электроэнергии, что приводит к недостаточной прозрачности на рынке. В ходе заседания председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов акцентировал на этом отдельное внимание.
Имеются факты приобретения майнерами электроэнергии у сторонних компаний через балансирующего поставщика, минуя Единого закупщика – ТОО «РФЦ». Общий объем приобретенной ими энергии только за 2024 год составил 901 млн кВт/ч ориентировочно на сумму более 13 млрд тенге.
«Прежде всего, со стороны Минэнерго должен быть мониторинг за объемами производства, потребления и фактическими тарифами. Сейчас получается, что майнеры потребляют, по данным аудита, до 1 млрд киловатт-часов электричества, купленного в обход Единого закупщика. Как можно допускать бесконтрольное потребление энергии майнерами в условиях ее нехватки?» — обратился Алихан Смаилов к представителям Минэнерго РК.
В ответ специалисты Министерства указали, что по майнерам отработаны необходимые механизмы лицензирования и деятельности.
«Лицензирование – это одно. Но они покупают через провайдеров энергию по нерегулируемым ценам. И эти расходы ложатся на всех потребителей. Проблема набирает обороты. Провайдеров баланса становится все больше. Это выгодно – зарабатывать на ровном месте за счет всего народа. Вы это, получается, позволяете. Допускаете эту тенденцию иэффективных механизмов контроля не внедряете», — указал на проблему Председатель ВАП.
Отсутствие должного контроля, недостаточное изучение рынка и ненадлежащее проведение маркетинговых исследований проектировщиками привели к тому, что подрядчики поставили АО «KEGOC» оборудование для 4 проектов в 2-3 раза дороже на общую сумму 2,2 млрд тенге.
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