Проблема штрафов за прогрев машин остаётся без решения — депутат

— Сегодня, 13:52
Изображение для новости: Проблема штрафов за прогрев машин остаётся без решения — депутат

pixabay.com

Депутат Мажилиса Дмитрий Колода предупредил, что проблема с прогревом автомобилей, вызвавшая недовольство граждан прошлой зимой, может повториться в новом отопительном сезоне. Он напомнил, что ещё в январе депутаты предложили конкретное решение, однако уже девять месяцев правительство не представило свою позицию по данному вопросу.

Проблема зимнего прогрева автомобилей

Дело не столько в самом прогреве двигателя, сколько в безопасности. Обледенелые стекла непрогретого автомобиля значительно ухудшают видимость и повышают риск дорожно-транспортных происшествий. Эксперты отмечают, что с наступлением нового отопительного сезона эта проблема снова станет актуальной. Ещё в январе текущего года более трети депутатов Мажилиса внесли инициативу с предложением решения данного вопроса. Поправки были направлены на рассмотрение правительства, однако, как отмечают парламентарии, за девять месяцев правительство так и не представило согласованную позицию или конкретные меры по устранению проблемы.

Закон есть — нужна разъяснительная работа

Представители МВД напомнили, что нормы, регулирующие вопрос длительного прогрева автомобилей, действуют уже не первый год.

«Мы проводили разъяснительную работу с населением, и будем продолжать это делать. Закон существует, и он должен исполняться», — отметили в ведомстве.

Сотрудники полиции совместно с акиматами продолжат информировать граждан о действующих правилах и их целях.

Где допустимо оставлять прогретые автомобили

По словам представителей МВД, стоять с заведенным двигателем можно только в специально отведённых местах, где нет скопления людей, детских садов и жилых домов.

«В паркинге полчаса стоять — это не вопрос закона, а здравого смысла. На улице никто не собирается этого делать. Но если автомобиль находится на стоянке и не мешает окружающим — проблем не будет», — пояснили в ведомстве.

При этом подчеркивается, что вопрос требует консолидированного решения всех госорганов, чтобы избежать противоречий в подходах и обеспечить единообразное применение закона.



Теги:


