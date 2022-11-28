Проблемные энергетические объекты в Казахстане вернут в госсобственность

Президент Казахстана поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.

«В связи с низким качеством управления этими активами происходят аварии и остановки подачи электроэнергии потребителям. Инцидент с прекращением тепла в Экибастузе президент воспринял с особой тревогой за благополучие жителей города. Им будет оказана помощь. По мнению главы государства, создание трудностей в жизнедеятельности граждан и ущемление их прав недопустимо», – написал пресс-секретарь.

Токаев поручил правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе и привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Экибастуз остался без тепла и горячей воды в 30-градусный мороз в ночь на 27 ноября. На тепловых сетях выявили 15 повреждений, часть уже удалось устранить.

5 ноября произошла аварии на ТЭЦ в Риддере, в городе объявили чрезвычайную ситуацию местного масштаба. После этого аким ВКО Даниал Ахметов сообщил, что рассматривается вопрос о возвращении ТЭЦ в коммунальную собственность. Это позволит быстро и эффективно решать основные задачи предприятия.

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