Проблемным ипотечникам уменьшат сумму долга

Проблемным ипотечникам могут уменьшить сумму основного долга и предоставить льготный график погашения задолженности. Решение по каждому заемщику банки будут принимать индивидуально, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

Нововведения вступят в силу с 1 января 2020 года. Они затронут ипотечников, ранее рефинансировавших займы по программе по категории «социально уязвимые слои населения». Также новые правила коснутся тех, кто испытывает трудности с обслуживанием займов, и тех, чье единственное имущество перешло на баланс банков в счет долга.

В Национальном банке отметили, что при этом будут использовать ранее выделенные деньги.

«Дальнейшая работа с ипотечными заемщиками будет проводиться в индивидуальном порядке акиматами. Работа местных исполнительных органов по повышению уровня доходов физических лиц и изменения в программе позволят создать условия для исполнения заемщиками обязательств по ипотечным займам», — считают в Нацбанке.

Напомним, что программа рефинансирования ипотечных жилищных займов реализуется Национальным банком с 2015 года. Отмечается, что срок рефинансирования валютных ипотечных займов продлен до 31 декабря 2020 года. Заемщикам для рефинансирования необходимо обратиться в банк-кредитор не позже 15 декабря 2020 года.

Ранее долларовые ипотечники пришли с плакатами в здание Национального банка в Алматы. Люди требовали списать им кредиты и реализовать кредитную амнистию.