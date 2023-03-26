Проблемным заемщикам в РК хотят дать второй шанс

Проблемным заемщикам в Казахстане хотят дать второй шанс до продажи их долга коллекторам, передает kaztag.kz

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«Уступить коллекторскому агентству право (требование) по договору банковского займа физического лица при проведении в отношении такого заемщика в течение последовательных 18 месяцев с момента возникновения просроченной задолженности процедуры по урегулированию задолженности на улучшающих условиях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и четвертым части второй пункта 3 статьи 34 настоящего Закона и (или) подпунктом 6) пункта 1-1 настоящей статьи и обеспечивающих снижение обязательства заемщика по займу», — говорится в дополнении, которое предлагают внести в закон «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

По словам разработчиков поправок, в настоящее время с целью быстрой очистки ссудного портфеля от просроченных займов и высвобождения средств в сегменте потребительского кредитования банки второго уровня (БВУ) и микрофинансовые организации (МФО) используют практику уступки прав требований коллекторским агентствам (КА) по проблемным займам и микрокредитам.

«Для создания стимулов заемщикам по решению проблем с просроченной задолженностью с 1 октября 2021 года введен в действие единый досудебный порядок урегулирования БВУ и МФО просроченной задолженности по выданным кредитам населению, обязывающий кредиторов рассматривать предложения заемщика по реструктуризации имеющейся задолженности. В настоящее время нет законодательных требований переуступки кредитов физических лиц после выполнения процедуры урегулирования проблемной задолженности. В результате, права отдельных проблемных заемщиков не реализуются. На сегодня КА занимаются только возвратом долгов через механизм исполнительного производства», — сказано в обосновании к дополнению.

При этом, особо проблемным вопросом назвала продажа БВУ и МФО кредитов граждан КА по стоимости в размере 15-25% от суммы задолженности заемщиков. При этом КА продолжают взыскание долга в 100% размере.

«Принимая во внимание законодательно закрепленную обязанность БВУ и МФО по урегулированию проблемной задолженности, для усиления ответственности кредиторов за выдачу кредитов неплатежеспособным заемщикам и защиты прав заемщиков необходимо предусмотреть возможность продажи КА банковских кредитов и микрокредитов граждан при выполнении процедуры досудебного урегулирования проблемной задолженности и наличии просроченной задолженности более 18 месяцев», — пояснили разработчики.

Согласно пояснению, под улучшением условий договора банковского займа для обеспечения снижения обязательства для заемщика понимаются:

— изменение в сторону уменьшения или полная отмена комиссий и иных платежей за оказание услуг, связанных с обслуживанием банковского займа;

— изменение в сторону уменьшения или полная отмена неустойки (штрафа, пени);

— изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения по договору банковского займа;

— прощение просроченного основного долга и (или) вознаграждения.

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