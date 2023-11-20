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  4. Проблему подтопления домов на улице Спартака обсудили в акимате Костаная

Проблему подтопления домов на улице Спартака обсудили в акимате Костаная

alau.kz

Аким города отметил, что ситуация на контроле и поручил взяться за разработку проектов ливневок для отвода воды.

Причем не только для этого района города, но на всех дорогах областного центра.

«Там ситуация, я скажу, неоднозначная. Сейчас разбираемся до сих пор, однозначного ответа нет. Мы приходим к выводу, что скорее всего это грунтовые воды, осень. Ту улицу, которую не топило, сегодня топит. Ну, разбираемся, самое главное, мы закрепили за каждым домом ответственных. Они будут помогать, откачивать воду, если она будет, и будем за этим следить», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

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