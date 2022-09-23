Проблемы людей с инвалидностью на улицах города и в автобусах обсудили с акимом Костаная

Совсем недавно начинающий костанайский блогер рассказал о ситуации, с которой он столкнулся в общественном транспорте. Тогда водитель попросту отказался опускать для парня пандус. Далее последовал еще целый ряд материалов Никиты Журавлёва о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются маломобильные граждане на улицах города и автобусах.

Местные власти отреагировали, и сегодня собрали все заинтересованные стороны для открытого диалога. Представители отдела ЖКХ и ситуационного центра Айкомек рассказали о том, какая работа проводится, а люди с ограниченными возможностями о наиболее проблемных вопросах.

«Второй год я на инвалидной коляске электрической передвигаюсь и постоянно с какими-то бордюрами сталкиваюсь, пандусами и многими другими проблемами. Думаю в Костанае никто не занимался особо сильно, не освещал эту проблему, блогеров таких нет. Думаю, надо бы попробовать как-то осветить эту проблему, может решаться будет это все», — говорит блогер Никита Журавлёв.

Вот так желание простого костанайского парня показать, насколько городская среда и общественный транспорт доступны для маломобильных граждан не на словах, а в реальной жизни, и стало причиной того, что сегодня за круглым столом собрались люди с ограниченными возможностями, местные власти, представители отдела ЖКХ и Айкомека, а также перевозчики. Никита сделал серию материалов, исходя из которых стало очевидно — передвигаться на автобусе маломобильным гражданам сложно, а порой задача доехать от одной точки к другой и вовсе невыполнимая. С блогером солидарны и другие люди. Нареканий, жалоб и особо острых проблем озвучили не мало. Встреча прошла в формате открытого диалога.

«Я очень часто обращалась с тем, что машины любые становятся напротив площадки пандусов. Допустим когда надо человеку с ограниченными возможностями надо заехать, мы выезжаем с магазинов или это по городу где-то, и видим такую картину — единственный пандус где можно проехать, перегорожен машиной», — говорит жительница Костаная Татьяна Максименко.

Собравшиеся не только обнажали проблемы, но и вносили конструктивные предложения. К примеру, на автобусах закреплять таблички с информацией о наличии пандуса. Также прозвучала мысль о закупе перевозчиками съемных складных пандусов, которые будут более удобны и компактны, они помещаются в сложенном виде за водительским креслом. Много вопросов как раз-таки к водителям общественного транспорта. Для них предложили ввести обязательное прохождение курсов, где их будут готовить психологически к работе с людьми. Перевозчики проблем не отрицают.

«Мы со своей стороны работали и будем работать, потому что пассажирские перевозки — это работа с людьми. Мы вас прекрасно понимаем, так что мы заверяем, все ваши замечания, критику, мы берем во внимание, будем работать, и все у нас получится, и все будет нормально. Еще раз извините за неудобства», — уверяет заместитель директора ИП «Брунер» Александр Волкун.

Как отметил аким, озвученные в ходе диалога предложения и нарекания, будут рассмотрены. Соответствующим службам даны поручения. Часть требований хотят и вовсе внести в техспецификацию по госзаказу.

«Специально мы сегодня вас пригласили, чтобы понять. Еще раз сверить часы. Вот вы сейчас новые сказали предложения, идеи свои. Да мы их обязательно в работу возьмем. Я не скажу, что мы прямо все это решим. Потому что все сложно. Это жизнь, она складывается не за один день, не за 2 дня. Но постараемся, чтобы вы увидели улучшения», — отметила аким Костаная Марат Жундубаев.

А Никита Журавлёв обещал обязательно продолжить снимать ролики и дальше показывать реальную картину по доступности городской инфрастрактуры и общественного транспорта для маломобильных граждан, в том числе и о том, что в действительности изменится после этой встречи.

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