Проблемы на основных объектах строительства жилья обсудили в акимате Костаная

В городском акимате обсуждали вопросы строительства в областном центре.

Сейчас, по данным чиновников, освоена лишь половина выделенных на эти цели денег, а это 9 млрд тенге. Проблемы есть почти на всех основных объектах строительства жилья. К примеру, в микрорайоне Аэропорт, к примеру, выявлена нехватка в 129 млн тенге на железо-бетонные объемы. В связи с этим подрядчики приостановили свою работу, а сроки сдачи перенесли на 2023 год. Трудности возникли и с возведением 108- квартирного «арендного» жилого дома.

«Отделом строительства подан иск в судебные органы о расторжении договора и признания подрядчика недобросовестным участником госзакупок, 12 сентября иск удовлетворен в полном объеме, 3.10.2022 года договор с ТОО «Актобе-Саулет» был расторгнут, после вступления в силу решения суда (12 октября т.г.) на данный объект будет повторно объявлен конкурс на определение подрядчика», — говорит руководитель отдела строительства акимата Костаная Руслан Катпаев.

В текущем году в микрорайон «Юбилейный» запланировано завершение строительства четырёх многоквартирных жилых домов. Сейчас завершено два из них. По двум другим — в октябре этого года определен новый подрядчик, который обещает ввести его уже в декабре текущего года. По второму дому — новый подрядчик только определяется. Что касается микрорайона Кунай, то в домах начато заселение 80 семей. Однако, как отмечают чиновники, завершить подводку газа к ним в этом сезоне не получится.

«Подвели дорогу. вот сейчас электричество есть. Отопление, вода. Надо разъяснять жителям. Что газа не будет до весны. Я не думаю, что это нагрузка на сети, сети новые, мы сегодня отрабатываем остановки и автобусы пустить», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

В микрорайоне «Береке» так же откладывается ввод 6 домов из-за незавершенной котельной. Но решение чиновники нашли, подрядная организация намерена подключить эти дома к временному теплоснабжению, взяв на себя все затраты, связанные с этим. //Хамза Нурпеисов и Татьяна Калюжная (РТН)

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