Проблемы онлайн-обучения в Казахстане озвучила сенатор

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Сенатор Ольга Перепечина подняла проблемы онлайн-обучения в Казахстане. По ее словам, учащиеся вынуждены пользоваться различными учебными площадками из-за того, что единую образовательную онлайн-платформу в Казахстане так и не создали. Причем функционал, который можно получить бесплатно на одних сайтах, некоторые управления образования предпочитают покупать, но уже у других поставщиков, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Обращаясь с депутатским запросом к премьер-министру страны Аскару Мамину, она подчеркнула, что система «Күнделік» является единственным партнером Министерства образования и науки и полностью финансируется за счет средств частного инвестора. Но некоторые образовательные интернет-платформы, по ее словам, дублируя бесплатную часть функционала «Күнделік», предоставляют те же самые услуги, но уже платно. Причем деньги они получают из государственного бюджета.
«Наряду с этим существует также практика, когда определенные образовательные интернет-платформы, дублируя часть функционала «Күнделік», предоставляют свои услуги на платной основе для целого ряда управлений образования и общеобразовательных государственных школ за счет бюджетных средств.
Более того, возникает негодование со стороны учителей, родителей учеников, которые констатируют увеличение нагрузки в связи с работой в нескольких системах, порой и в принудительном порядке, а также непонимание пользователей, где отслеживать академическую успеваемость учащихся», — сказала Перепечина.
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