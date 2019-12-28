Проблемы переработки мусора,строительство гидросооружений в Костанайской области — брифинг

В Костанайской области пытаются увеличить долю переработки твердо-бытовых отходов. Но пока в регионе перерабатывают лишь 10 процентов из ежегодно образующихся 300 тыс. тонн мусора, сообщает alau.kz

Ежегодно в Костанайской области образуется порядка 300 тыс. тонн твердобытовых отходов. Весь этот мусор складируется на 282 полигонах, из которых лишь 38 процентов соответствуют экологическим требованиям и санитарным правилам. При этом доля утилизации и переработки мусора в регионе пока не дотягивает до полных 10 процентов. Занимаются этим всего 5 предприятий. За переработку вторсырья они получили от государства 56 млн тенге компенсаций.

» С 2018 года ТОО «Waste Recycling factory» реализует проект по сбору отходов электронного и электрического оборудования от населения. Для этого, в микрорайонах города Костанай установлены 10 специализированных контейнеров. Данные контейнеры пользуются большим спросом среди населения.По состоянию на 30.11.2019 года объем сбора составил 350 тонн, в том числе утюги, микроволновые печи, клавиатуры. Вместе с тем, в текущем году управлением подана заявка в ТОО «Оператор РОП» о потребности в контейнерах сбора для области в количестве 463 единиц»,- сообщил заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области Амангельды Исмаилов.

Также по сбору непригодных ртутьсодержащих ламп установлены 145 контейнеров. В этом году собрано более 85 тыс. штук ламп. В управлении природных ресурсов и природопользования отметили, что намерены увеличить количество не только таких контейнеров, но и специальных для раздельного сбора мусора. Также Амангельды Исмаилов рассказал о том, что в течение трех последних лет в Костанайской области идет активная работа по приведению гидротехнических сооружений области в порядок. Сейчас их в регионе 99, за эти годы в коммунальную собственность удалось перевести 81, в республиканской осталось 7, а в частной осталось 11. В этом году восстановить должны были 6 дамб и плотин.

«Проведена госэкспертиза разработанных ПСД на капитальный ремонт 2 ГТС в Амангельдинском и Джангельдинском районах. В настоящее время для реализации данных мероприятий готовится бюджетная заявка на выделение бюджетных средств. Реализация мероприятия запланирована на 2020 год.Разработана ПСД на капитальный ремонт 1 ГТС в с.Буревестник Наурзумского района. В стадии госэкспертизы находятся ПСД на капитальный ремонт дамб в с.Докучаево Алтынсаринского района и в селах Шолаксай и Буревестник Наурзумского района»,- рассказал Амангельды.

Больше 10 лет в Костанайской области идет работа по очистке русел рек и водоемов. В этом году убрали 7 гектаров камыша в русле реки Тобол в границах Костаная от моста КЖБИ до объездной дороги по улице Гашека. Эти же работы проведены по очистке русла р.Торгай и р.Сарыозен в Джангельдинском районе. В результате проведенных работ площадь акватории водоемов увеличилась более чем на 40 га. Сейчас планируется разработка ПСД на дальнейшую реализацию проекта в 2020 году.