Сегодня казахстанцы столкнулись не только со сбоем в работе правительственных сайтов, но и с проблемами с интернетом. Была ли взаимосвязь, разъяснили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что «текущие проблемы в работе сотовой связи и доступе к сервисам Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) носят глобальный характер». «Аналогичные сбои зафиксированы во многих странах мира. Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления. Отметим, что данные сбои не связаны с техническим сбоем сервисов, сопровождаемых АО «НИТ», – говорится в сообщении, опубликованном 24 января 2025 года в Telegram-канале МЦРИАП.

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