Проблемы с мобильной связью и интернетом просят решить в двух микрорайонах Костаная

Чтобы решить проблемы с мобильной связью и интернетом , нужны дополнительные мачты связи. Однако, установить их негде, в микрорайонах нет свободной земли. Какие решения проблемы видят специалисты?

В двух микрорайонах Костаная есть проблемы с мобильной связью. Решить ее поможет установка дополнительного мачтового оборудования. Но, в этих районах нет свободной земли. И если в Береке эту проблему местные власти постараются решить, то в Юбилейном с этим возникают трудности.

Накануне на совещании в областном акимате руководитель управления информатизации рассказал, что в черте города есть несколько районов, откуда постоянно поступают жалобы от жителей — это Юбилейный, Береке, Кунай и индустриальная зона. По данным специалистов, там недостаточно оборудования для полного покрытия территории качественным сигналом. Мы выехали в микрорайон Юбилейный и поинтересовались у местных жителей о качестве мобильной связи.

«Очень уж хорошие проблемы с мобильным интернетом. Никто не может дозвониться, и смс-ки получать. Приходят постоянно пропущенные»,- говорит жительница микрорайона Юбилейный.

«Со связью у меня все нормально. А с интернетом, вот плохо оплачивается автобус. Постоянные ссоры с водителями происходят из-за того, что оплата просто не проходит. Начиная от сюда, и заканчивая как поворачивать»,- добавила еще одна местная жительница.

«Периодически связь сбивается. Не дозваниваются до нас. Как мы заехали вот так, мы уже привыкли. Дозвониться до вас не могут? Иногда могут, иногда нет, тут как повезет. Да есть, плохая связь, что теле -2, что актив. Билайном не пользуюсь, плохая связь»,- рассказывают костанайцы.

В региональной инспекции связи рассказали, что работу с акиматом Костаная вели. Но, найти свободные участки для установки оборудования не удалось. Потому предлагают разместить его на крышах многоэтажек.

«Выход из положения установка базовой станции от оператора на жилом доме. Только лишь? Только лишь, так как земельных участков нет свободных вообще»,-отмечает руководитель комитета телекоммуникаций по Костанайской области Валентина Берлет.

Глава региона дал поручение найти варианты решения проблемы, на что в акимате города отметили, что на территории микрорайона Береке земельный участок найти можно. А в микрорайоне Юбилейный сделать это будет сложнее. Практически на всех участках стартовали строительные работы.

«Найдите, даже если у кого-то, когда-то земля была выделена мы можем договориться, чтобы нам ее вернули в государственную собственность, мы тогда сможем решить и установить мачту. Мы готовы пойти на затраты. Надо будет построим мачты, антенны»,- аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Если говорить в целом по области, то пока на сегодня качественным мобильным интернетом, по данным управления информатизации, охвачено 333 из 517 населенных пунктов. В 33-ёх доступа к интернету у людей нет вовсе, еще в 150 селах интернет плохого качества.

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