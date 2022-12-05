Проблемы с отоплением обсудил новый аким Костанайской области на первом совещании

В акимате Костанайской области сегодня обсудили проблемные вопросы отопления объектов.

С конца ноября в регионе уже произошло несколько аварийных ситуаций. Так, 23 ноября во время пуско-наладочных работ произошел хлопок на котле Аркалыкской ТЭЦ, как отмечают специалисты, сейчас все проблемы уже устранены.

«27 ноября текущего года на центральной котельной села Боровское из-за течи на центральной котельной вышел (Прим. — из строя) котел, работниками устранена авария. 30 ноября в Рудном на квартальном трубопроводе произошла авария. От теплоснабжения потребители не отключались», — сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области Даурен Аскаров.

Проблемы появились и на образовательных объектах. В Федоровском районе в школе имени И. Алтынсарина было холодно из-за перехода котельной с угля на газ. Подрядчик затянул проведение работ. Сейчас проблемы с температурой воздуха остались лишь в двух кабинетах. В Урицкой общеобразовательной школе, по данным управления образования, свою роль сыграл человеческий фактор, не дорабатывал кочегар. А в школы Наурзумского района поставили, как считают чиновники, некачественный уголь.

«В прошлом году выиграл подрядчик из Кокшетау, уголь по качеству не соответствует, на экспертизу отправили. Уголь приходится тратить больше и теплоотдача меньше, чем было раньше», — объяснил аким Наурзумского района Кайрат Абишев.

Глава Костанайской области, в свою очередь, подчеркнул, что в регионе нужно завершить работу по выносу котельных из зданий школ. Эту нужно сделать в 43 школах. Кумар Аксакалов так же акцентировал внимание чиновников от ЖКХ на решение проблем с отоплением в Рудном и Аркалыке.

«У нас по городу Рудном немало вопросов. Это состояние оборудования ТЭЦ от ССГПО. До сих пор ведутся работы по водогрейному котлу номер 3 , только в конце этого года завершен ремонт на станции номер 5 , имеются изношенности сете на 62 процента, аналогичная проблема в Аркалыке — 85 процентов тепловые сети изношены», — сказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Аким области рекомендовал чиновникам держать руку на пульсе, и не допустить серьезных аварий на теплоисточниках это зимой.

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