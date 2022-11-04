Проблемы с тендером. В Костанайской области не все районы сейчас охвачены автобусным сообщением

В Костанайской области уже второй год пытаются решить проблему, которая возникла из-за пандемийного 2020 года, когда с рынка пассажирских перевозок ушли бизнесмены, обслуживающие межрайонные автобусные маршруты.

В тех пор часть их восстановить не удается. В прошлом году, к примеру, управление пассажирского транспорта и автодорог, разыграло положительно только 5 конкурсов. В этом — тоже 5. Как итог — 23 действующих маршрута в области есть. До 2020 года в Костанайской области их работало 50.

«Мы выставляем на конкурс такие населенные пункты, как в Аулиекольском, Денисовском, Мендыгаринском районах. В апреле текущего года запустили Амангельды — Костанай, не было его ранее», — говорит руководитель отдела управления пассажирского транспорта и автодорог Костанайской области Гульнар Бекмухамедова.

Но, к сожалению, в населенные пункты Наурзумского и Жангельдинского районов автобусы так и не ходят. По словам чиновников, бизнес не участвует в тендерах, так как считает это дело не выгодным. На рынке место заняли сельские жители с личным авто и такси через мольные приложения.

«Есть такой момент, что население пользуется «ндрайвером», «яндекс». Люди считают это удобным. Эти моменты отрицательно влияют на рентабельность маршруты, и есть населенные пункты, которые в итоге остались без автобусного сообщения», — отметила руководитель отдела.

Тем менее, в управлении считают важным, что в этом году смогли запустить автобусное сообщение Костанай — Лисаковск и Житикара — Костанай. Помимо этого 7 маршрутов из 23 уже признаны социальными и из бюджета перевозчикам выплачиваются субсидии, в год выходит больше 122 млн тенге. Как отмечают чиновники, у всех других перевозчиков тоже есть возможность получать эти деньги, но только после прохождения ими процедуры о признании маршрута социальным.

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