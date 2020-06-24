Пробы асфальта взяли на улице Чкалова

В Костанае завершаются первые ремонтные работы на дорогах. Чтобы убедиться в их качестве, сегодня были отобраны образцы асфальта на одном из отремонтированных участков. Им стала улица Чкалова, передает alau.kz

На участке улицы Чкалова между Гашека и Маяковского силами подрядчика ТОО «Арвис» проложили асфальт и машины уже стали пользоваться дорогой. Но вот в эксплуатацию отремонтированный участок введут только в июле, когда рядом закончат еще один ремонт — теплотрассы на Гашека. Но пока этого не произошло, на дороге возьмут пробы нового асфальта, чтобы убедиться в качестве проведенных работ.

«Здесь 7 тысяч квадратов уже уложенного устроенного покрытия. Мы отберем керны – 3 штуки и испытаем в лаборатории. Результаты испытаний занимают порядка 3-х дней, но в данный момент лаборатория немного загружена, соответственно, когда очередь дойдет – тогда испытаем. То есть или начало следующей недели, или конец следующей недели»,- сообщил инженер отдела филиала «Национальный центр качества дорожных активов» по Костанайской области.

Какими станут результаты исследования, пока предсказать не берутся, но итоги предварительной экспертизы этот участок показал неплохие.

«Мы проводили уже 7 инспекций. То есть мы проверяли бордюрный камень методом неразрушающим. Отбирали во время укладки смесь, замеры температуры проводили. Результаты были хорошие, то есть отвечают нормативным требованиям»,- рассказал Владимир.

Да и теперь на первый взгляд взятая проба отвечает установленным стандартам:

«Проектом предусмотрено устройство 2-х слоев асфальтобетона. То есть крупнозернистый и верхний слой щма. Общая толщина покрытия должна составлять 14 сантиметров. Керн показал 14,4 сантиметра»,- дал оценку на первый взгляд директор филиала «Национальный центр качества дорожных активов» по Костанайской области Абылайхан Алшинбаев.

Однако такие результаты показывают не на всех ремонтируемых в городе участках. Костанайский филиал центра дорожных активов должен проверить в этом году в общей сложности 70 километров отремонтированных дорог. К работе сотрудники центра качества дорожных активов приступили и у них уже появились замечания. Причем не только к подрядчикам.

«Был выявлен ряд нарушений. Хотел бы отметить, что подрядные компании неохотно идут на устранение. Обратной связи по устранению нам тоже не доводится. У нас большие претензии к службе технического надзора. В данный период мы проводим инспекцию, были все официально уведомлены, но тех.надзора на месте нет. Основная нагрузка проверки качества лежит именно на службе технического надзора»,- сказал Абылайхан Алшинбаев.

Нарушения, которые сейчас выявляет филиал центра, пока относятся вовсе не к реконструкции или среднему ремонту городских дорог. Претензии возникают к работам во дворах.

«Вопрос сейчас к дворовым территориям, потому что подрядчики пытаются в кратчайшие сроки ускорить работы и начинается недопонимания и идут на нарушения подрядчики»,- подчеркнул директор филиала центра.

Обнаружение нарушенных правил проведения ремонтных работ во дворах уже привели к последствиям. По сообщению директора филиала центра качества дорожных активов, подрядчики в ряде дворов приостановили начатые работы до устранения нарушений. Среди них дворы в 8 микрорайоне и по улице Гоголя.

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