Пробы воды оказались не соответствующими гигиеническим нормам в паводкоопасных регионах

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Министерство здравоохранения Республики Казахстан ведет постоянный мониторинг качества питьевого водоснабжения в регионах с неблагополучной паводковой ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.
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В рамках противоэпидемических и профилактических мероприятий, территориальными подразделениями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля проводится усиленный контроль за объектами централизованных и децентрализованных источников водоснабжения.
Проведены отбор и исследование более 4 тысяч проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. Из них несоответствующих гигиеническим нормативам оказалось 133 пробы.
Работа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах продолжается.