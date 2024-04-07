Пробы воды оказались не соответствующими гигиеническим нормам в паводкоопасных регионах

Министерство здравоохранения Республики Казахстан ведет постоянный мониторинг качества питьевого водоснабжения в регионах с неблагополучной паводковой ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.

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В рамках противоэпидемических и профилактических мероприятий, территориальными подразделениями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля проводится усиленный контроль за объектами централизованных и децентрализованных источников водоснабжения.

Проведены отбор и исследование более 4 тысяч проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. Из них несоответствующих гигиеническим нормативам оказалось 133 пробы.

Работа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах продолжается.

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