Процедура банкротства. Как будут проверять казахстанцев

Как будут проверять, подлежит ли казахстанец процедуре банкротства, рассказал вице-министр финансов Ержан Биржанов, передает Tengrinews.kz.

По его словам, после поступления заявлений от казахстанцев в госорганы отправляются запросы.

«22 источника информации, откуда мы получаем данные. Это семь госорганов и шесть организаций, с ними уже налажена интеграция. Мы проверяем на соответствие критериям. Если гражданин соответствует всем критериям, указанным в законодательстве, то в течение 15 дней мы одобряем его заявление и включаем его в реестр. Идет дальнейшая процедура рассмотрения заявления на банкротство по первому методу.

Система уже разработана и сейчас тестируется с другими госорганами и организациями, к марту система будет готова. Сейчас у нас на портале размещены образцы заявлений, граждане могут ознакомиться и до 8 февраля могут внести свои предложения, и все коррективы обсуждаются. Но в целом система уже готова», — пояснил Ержан Биржанов на брифинге СЦК.