Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин на заседании правительства 29 июля 2025 года рассказал, как цифровизация может упростить процедуру оформления пенсии, передает корреспондент Zakon.kz.
Каныш Тулеушин напомнил, что в стране реализуется в пилотном режиме проект по оформлению пенсии в электронном формате.
«Ранее процесс назначения пенсии требовал личного участия граждан, и для получения выплат необходимо было собирать документы, подтверждать трудовой стаж. При этом бумажная обработка данных вызывала задержки, очереди и повышала риск ошибок при ручном расчете пенсии. Сегодня в пилотном режиме внедрен принципиально новый подход. На основе скоринга по возрасту система автоматически формирует пенсионное дело, проверяет сведения о стаже и проактивно назначает выплаты – без необходимости обращения со стороны гражданина», – отметил вице-министр.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.