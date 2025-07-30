Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин на заседании правительства 29 июля 2025 года рассказал, как цифровизация может упростить процедуру оформления пенсии, передает корреспондент Zakon.kz.

Каныш Тулеушин напомнил, что в стране реализуется в пилотном режиме проект по оформлению пенсии в электронном формате.

«Ранее процесс назначения пенсии требовал личного участия граждан, и для получения выплат необходимо было собирать документы, подтверждать трудовой стаж. При этом бумажная обработка данных вызывала задержки, очереди и повышала риск ошибок при ручном расчете пенсии. Сегодня в пилотном режиме внедрен принципиально новый подход. На основе скоринга по возрасту система автоматически формирует пенсионное дело, проверяет сведения о стаже и проактивно назначает выплаты – без необходимости обращения со стороны гражданина», – отметил вице-министр.

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