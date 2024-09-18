Проценты от штрафа готово отдавать МВД свидетелям нарушений ПДД

Проект закона «О профилактике правонарушений» разработало МВД РК. Документом в числе прочего устанавливается, что население вправе добровольно принимать участие в охране общественного порядка, переедают kolesa.kz

В качестве поощрения граждане могут рассчитывать на объявление благодарности, награждение грамотой, выплату денежных премий и т. д.

Кому, чего и сколько полагается, будет решать межведомственная комиссия по профилактике правонарушений.

Граждан, направивших видеозапись факта нарушения ПДД, предлагается поощрять «денежным вознаграждением от суммы взысканного с нарушителя штрафа или льготами по решениям местных исполнительных органов (бесплатный проезд на общественном транспорте, право на бесплатную парковку и т. д.)». Добровольный помощник также вправе будет указать в качестве получателя вознаграждения благотворительную организацию.

Какой именно процент от штрафа станут выплачивать авторам видео, в проекте закона не уточняется. И не совсем понятно, как быть со свидетелями, приславшими видео нарушения, за которое полагается лишение водительских прав или арест. Бесплатно парковаться им разрешат? А если добровольный помощник не водит машину? Бесплатный проезд в автобусе?

В проекте закона также говорится, что «в случае видеофиксации правонарушения несколькими лицами, вознаграждение получает лицо, первым отправившее видеозапись, соответствующую установленным требованиям». То есть кто быстрее сообщил, тот и заработал.

А вы готовы делиться с полицией видео с нарушениями ПДД за деньги? Или уже это делаете по идейным соображениям?

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