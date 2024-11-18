Процесс отлова и стерилизации бродячих животных в Костанайской области в полном объеме еще не завершен. На сегодня план выполнили только в Костанае и Рудном. В этом году из бюджета на эти цели выделили почти 135 миллионов тенге. Проблема бездомных животных не теряет своей актуальности. С начала года по всему региону зарегистрировано около 900 фактов их нападения на людей. В большинстве случаев это серьезные укусы.

Своры бездомных собак продолжают бегать по дворам и улицам Костаная. Большое количество бродячих животных вызывает у горожан опасения, поскольку от них можно ожидать чего угодно. Только с начала года по всему региону было зарегистрировано около 900 случаев нападения четвероногих на людей.

«В сентябре месяце пострадало от укусов животных 357 человек. Пострадало от укусов собак 67%, 67% пострадало от укусов собак. И из них более половины 51% — это бродячие собаки», — сообщила замруководителя департамента санэпидконтроля Костанайской области Гулим Досумова.

В этом году на отлов, стерилизацию, временное содержание и идентификацию бродячих животных по всей области из бюджета выделили почти 135 миллионов тенге. Однако, в настоящее время эти работы завершены не везде.

«Сейчас в приюте, Надежда+KST находится около 60 голов, которые собаки агрессивные и их небезопасно выпускать на улицы, то есть порода алабай, питбуль вот такие. Дополнительно было заключен с ними договор, выделили финансовые средства еще на отлов 400 по городу Костанай только. По городу Рудный, в количестве 600 голов выполнено исполнено, но финансовых средств так как нет — работы уже прекращены», — отметил главный специалист отдела биологической безопасности управления ветеринарии Костанайской области Алик Досмухамбетов.

Например, в Костанайском и Амангельдинском районах эти процедуры подходят к завершению. А в городе Аркалык и Джангельдинском районе поставщики услуг по отлову средства вернули, так как прекратили свою деятельность. Тем временем в Лисаковске к этой работе только приступают, поскольку долгое время там не могли разыграть тендер.

«После неоднократных объявлений конкурсов у нас вышел поставщик ИП «Олейничук». С 16 ноября они приступают работать по городу Лисаковск. Там необходимо отловить 160 голов, содержать, идентифицировать, стерилизовать», — говорит специалист.

А тем временем в департаменте санэпидконтроля напоминают, что бродячие животные могут быть очень опасны. Зачастую они являются переносчиками болезней, в худшем случае — бешенства. Правда таких случаев в Костанайской области давно не было, последний факт заражения человека бешенством от собаки в Костанайской области был зарегистрирован в 2015 году.

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