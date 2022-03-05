Процесс по делу об убийстве костанайца сотрудником полиции переходит к финальной стадии

Напомним, год назад, 8-ого марта, 38-летний начальник отдела одного из управлений областного полицейского департамента Руслан Клышев, находясь возле своего дома, выстрелили из собственного охотничьего ружья в грудь своего бывшего одноклассника Ерлана Омарова.

До этого мужчины, якобы, в ходе переписки в одной из групп в Вотсап, поссорились. Как сообщил суду Клышев, все сообщения он воспринял как угрозу ограблением, после чего взял ружье и два патрона, и стал ждать Омарова, который позже подъехал на своей машине, и вышел из нее, вместе со своим знакомым. Произошел трагический выстрел. Клышев утверждает, что по неосторожности.

Спасти жизнь раненного не удалось. Клышев просил переквалифицировать обвинения ему на «Убийство по неосторожности». На процессе, от защитника подсудимого, продолжают поступать различные ходатайства, котрые судом удовлетворяются частично.

В ближайшие дни судья Алтынай Сагиндыкова, планирует закончить судебное следствие, и перевести процесс в стадию судебных прений.

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