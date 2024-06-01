Прочипировать 400 собак и кошек планируют в Костанайском районе

В Костанайском районе начала решаться проблема с бродячими животными. Тендеры по всем четырём лотам, а это отлов, чипирование, стерилизация и вакцинация, наконец-то были проведены.

А с середины мая специалисты приступили к работе. Всего в этом году планируется прочипировать 400 собак и кошек

Собаки, которых сотрудники ветстанции привезли из Садчиковки, проходят процедуры чипирования и биркования, а данные о номере чипа вносят в специальную электронную базу. За отлов, и эти две процедуры, в Костанайском районе теперь будет отвечать специалисты ветеринарной станции, которые ждали начала работы по бродячим животным с начала года.

«Очень была сложная ситуация, звонки постоянно поступали, мы как могли выезжали пытались помочь людям+ конечно по собакам была очень сложная ситуация. — Почему? Очень долго разыгрываются эти лоты, если программа сразу работала бы ситуацию бы стабилизировали», — сообщил руководитель ветстанции Костанайского района Айдар Бейсенов.

А разыграть все лоты, а это отлов, чипирование, стерилизацию и вакцинацию с содержанием одновременно не получалось с начала года. В итоге к работе специалисты приступили только с 15 мая. Содержанием же животных будут заниматься специалисты ОО «Зоопульс». Для этого у них есть частный дом и территория в самом Тобыле. Здесь уже установили вольеры, число которых будут увеличивать.

«Мы будем увеличивать и у нас не только эта клетка будет мы поставим забор и возле забора будет еще пару больших просторных вольеров но это будут летние вольеры пока до сентября, там мы будем покупать будки, потому что зимой содержать в вольерах невозможно», — объясняет директор ОО «Зоопульс» Виктория Машадиева.

В общем на все эти процедуры Костанайскому району выделено чуть больше 11 млн тенге. Конкурс разыгран на 400 животных: и собак, и кошек. На сегодня в приюте уже находятся 26 собак. В акимате Костанайского района надеются, что этих денег хватит, чтобы решить сложившуюся проблему с бродячими животными.

«Будем надеяться, что по мере исполнения на следующий года будет рассматриваться на увеличение. Это же все же второй год идет такой процесс мы только-только к нему приспосабливаемся и я думаю, что все начнут понимать, больше внимания уделять. В прошлом году даже проблема была, кто будет содержать, как содержать, как это будет происходить сам процесс, сейчас второй году уже легче», — говорит заместитель акима Костанайского района Кайрат Абишев.

По регламенту после стерилизации животных нужно держать на своеобразном карантине в приюте около двух недель, а затем выпускать на свободу. Причем, как отметили в ветстанции, отвозить животных будут именно в те поселки, из которых их и привезли, а дальше уже вести наблюдение за ними, потому что по теории, агрессию они проявлять не должны.

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