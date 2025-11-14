Жительница Костаная стала жертвой интернет — мошенницы после того, как в Instagram увидела объявление с обещанием «помочь прочитать переписку супруга в WhatsApp».

Перейдя по размещенной ссылке, женщина была перенаправлена в Telegram-чат с пользователем, представившейся Полиной.

«Полина» заявила, что для получения доступа к переписке необходимо внести первоначальную оплату в размере 26 тысяч тенге.

После перевода денег потерпевшая получила пустую ссылку. Затем мошенница потребовала дополнительную оплату — почти 20 тысяч тенге, мотивируя это «большим объемом данных из-за фото и видео».

После второго перевода злоумышленница удалила весь диалог и перестала выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Полицией устанавливается лицо, причастное к преступлению.

В органах внутренних дел напомнили: категорически нельзя переходить по сомнительным ссылкам и отправлять деньги неизвестным лицам.

