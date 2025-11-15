64-летняя жительница Костаная едва не лишилась своей квартиры, став жертвой интернет-мошенников. Всё началось после того, как женщина увидела в сети объявление о «выгодных инвестициях» и поверила обещаниям о высоких доходах. Перейдя по присланным ссылкам, пенсионерка перевела злоумышленникам 4 млн тенге.

Аферисты уверяли, что прибыль будет расти вместе с суммой вложений. Под психологическим давлением пенсионерка уговорила свою соседку перечислить ещё 6 млн тенге. Когда же мошенники узнали, что у женщины есть квартира, они решили перейти к более крупной наживе. Представившись её «помощниками», они связались с риелторской компанией и потребовали срочно выставить недвижимость на продажу по цене ниже рыночной, обещая владелице огромную выгоду.

Однако риелтора насторожило всё: и заниженная стоимость, и спешка, и то, что переговоры ведёт посторонний человек. Она выехала на объект, лично встретилась с хозяйкой и увидела, что та находится под сильным давлением. Поняв, что что-то происходит неладное, специалист незамедлительно сообщила в полицию.

Оперативно прибывшие сотрудники Управления по противодействию киберпреступности объяснили женщине, что она стала жертвой классической схемы инвестиционного мошенничества. Благодаря своевременному вмешательству правоохранителей и внимательности риелтора пенсионерка не лишилась единственного жилья.

По факту интернет-мошенничества в особо крупном размере начато досудебное расследование. Полицейские уже установили анкетные данные лиц, на чьи счета были переведены деньги, сейчас их местонахождение устанавливается.

В полиции напоминают: нельзя доверять «инвестициям», найденным по случайным ссылкам или в социальных сетях. Гарантированной прибыли не существует, а любые давление и спешка — верный признак обмана. Одно своевременное обращение уже спасло женщине квартиру — и одно ваше обращение в полицию может сохранить ваши деньги и имущество.

