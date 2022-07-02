Продал квартиру — заплати 10% налога: в каких случаях это происходит

Для некоторых казахстанцев, совершающих сделки с имуществом, становится сюрпризом необходимость уплаты налога. Между тем эта норма прописана в Налоговом кодексе.

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Типичная ситуация: человек приобрел автомобиль, но вскоре решил продать его по каким-то причинам. Здесь и выясняется, что, если авто был в собственности менее года, придется заплатить налог в размере 10% от прироста стоимости. Эта норма прописана в статье 331 Налогового кодекса.

Согласно этой статье, доходом от прироста стоимости при реализации имущества является положительная разница между ценой реализации имущества и ценой его приобретения. То есть, если условный автомобиль был куплен за три млн тенге, а продан уже за четыре, налог составит 100 тысяч тенге.

Однако, подчеркнем, эта норма относится к имуществу, находящемуся в праве собственности менее года. По задумке законотворцев, налог помогает бороться со спекуляциями на перепродаже того или иного имущества.

Имущество, попадающее под действие статьи 331, включает в себя дома, квартиры, дачи, гаражи, объекты подсобного хозяйства, земельные участки и все механические транспортные средства (даже прицепы).

При этом есть такое имущество, налог с продажи которого придется платить даже после года владения. Это ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы в РК, инвестиционное золото, а также любая коммерческая недвижимость — будь то торговая точка, паркинг или помещение под кафе.

Кстати говоря, даже за построенный самостоятельно или полученный по наследству либо в дар дом тоже придется платить налог в случае продажи. Только в данном случае доход от прироста стоимости определяется как положительная разница между ценой реализации и рыночной стоимостью имущества на момент возникновения права собственности.

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