В Костанае фиксируются новые случаи интернет-мошенничества, жертвами которых становятся не только обычные граждане, но и сотрудники государственных органов.

Как сообщили в полиции, злоумышленники используют схему подмены мессенджеров: создают аккаунты в WhatsApp, копируя имя, фото и должность руководителя, после чего пишут коллегам от его имени.

«Самый распространённый сценарий — это когда мошенники представляются руководителями государственных структур и утверждают, что с человеком свяжутся “сотрудники КНБ” или “налоговой инспекции”. Под этим предлогом они убеждают выполнить “инструкции” и перевести деньги на указанные счета», — пояснили в управлении полиции.

По данным ведомства, такие случаи уже зафиксированы в отделах образования и здравоохранения города. Мошенники пользуются доверчивостью сотрудников, ссылаясь на срочность и служебный характер запросов.

Самый крупный ущерб от подобных преступлений зафиксирован в этом году — жительница Костаная перевела 56 миллионов тенге, продав ради этого две свои квартиры. Женщина действовала строго по указаниям злоумышленников, считая, что помогает следственным органам.

Правоохранители предупреждают:

чиновники и сотрудники госорганов никогда не направляют финансовые поручения через мессенджеры ;

; в случае получения подозрительных сообщений необходимо лично перепроверять информацию и не переходить по ссылкам ;

и ; обо всех попытках обмана следует сообщать в полицию или киберцентр МВД.

Полиция призывает граждан быть особенно бдительными — мошенники активно используют доверие, служебные связи и цифровую неосведомлённость.

От игрушек к делу: казахстанских дошкольников приобщат к профессиям В 2025–2026 учебном году в Казахстане стартует пилотный проект «Приобщение к труду и профессиям с...

Пенсионные выплаты в Казахстане выросли: кто и сколько получает В Казахстане на пенсии направлено свыше 3 трлн тенге с начала года Общие данные С...

В Костанае запущена льготная ипотека для очередников В Костанае стартовала специальная ипотечная программа для граждан, стоящих в очереди на жилье. Инициатива реализуется...