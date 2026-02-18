Рынок недвижимости всё чаще становится частью мошеннических схем. Однако злоумышленники находят жертв не через объявления о продаже квартир, а через рекламу «выгодных инвестиций» в социальных сетях. Под предлогом быстрого заработка людей втягивают в финансовые пирамиды, итогом которых нередко становится продажа имущества.

Костанайские риелторы отмечают, что уже сталкивались с подобными случаями в своей практике.

Квартира по заниженной цене

Риелтор Динара Абишева рассказала, что к ним обратился мужчина, представившийся другом семьи пожилой женщины, которая якобы хотела продать квартиру. Объект предлагался по цене ниже рыночной. Документы были в порядке, сама хозяйка подтверждала намерение продать жильё, а её дочь по телефону также заверила, что всё законно.

Однако риелторов насторожило, что при наличии родственницы интересы пенсионерки представляло третье лицо. В итоге специалисты обратились в полицию, где выяснилось, что женщина стала жертвой инвестиционной схемы. До этого она уже продала часть имущества, а квартира оставалась последним активом.

Как работает схема

По словам Динары Абишевой, мошенники сначала предлагают вложить небольшую сумму — например, 100 тысяч тенге — и дают возможность вывести прибыль. После этого жертва вкладывает уже миллионы, но вывести средства не может.

«Люди боятся потерять уже вложенные деньги и начинают продавать квартиры и машины, чтобы вложить ещё больше», — пояснила риелтор.

Почему реклама проходит модерацию

Маркетолог агентства Любовь Артюхова задаётся вопросом, почему подобные объявления проходят модерацию в социальных сетях.

По её словам, легальные рекламные объявления о продаже недвижимости часто блокируются, тогда как сомнительные инвестиционные предложения продолжают распространяться на таких платформах, как Instagram и TikTok. При этом реальные инвестиционные проекты, как правило, не продвигаются через агрессивную рекламу в соцсетях.

Как обезопасить себя

Риелторы советуют при сделках купли-продажи работать только с собственником недвижимости. Если владелец недееспособен или не может присутствовать лично, представитель должен иметь нотариально заверенную доверенность.

Также стоит насторожиться при слишком низкой цене объекта. Нереально выгодное предложение может оказаться очередным инструментом аферистов.

