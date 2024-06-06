Продавал несуществующие бани. Киберполом ДП Костанайской области задержан мошенник

О преступной схеме злоумышленника рассказал начальник отдела по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

24 – летний житель Лисаковска, представляясь изготовителем бань и иных изделий из дерева, выставлял объявления через ОЛХ и Whatsapp.

«Злоупотреблял доверием людей, он назначал встречи с клиентами и даже заключал договора на изготовление бань и деревянных поддонов. Преступным путем он обогатился на сумму 15 миллионов тенге. Его жертвами в основном становились владельцы частных домов, жители районов Костанайской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в областном центре, в пути следования на очередную незаконную сделку. За неоднократное совершение мошенничества ему грозит до семи лет лишения свободы, с конфискацией имущества», — сообщает ДП Костанайской области.

По 27 фактам проводится досудебное расследование. Кроме того, проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, полицейские призывают жителей не скидывать заблаговременно задаток, проверять подлинность магазинов и не соглашаться на предоплату по электронным кошелькам.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.