Продавал виртуальные номера. В Костанае полицейскими задержан реселлер

В настоящее время в рамках возбужденного дела проверяется факт незаконного создания, использования, распространения программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства. О подробностях рассказал начальник подразделения CyberPol Олжас Магыпаров.

40-летний костанаец занимался активацией абонентских номеров с использованием simbox.

Это устройство предназначено для виртаульной регистрации симкарт, которые могут использовать злоумышленники в своих преступных схемах.

Разом в него можно поместить 64 симкарты и активировать их на различных интернет площадках по продаже виртуальных номеров.

К примеру, с одного из изъятых боксов было установлено совпадение по абонентскому номеру, на который мошенники зарегистрировали Ватсапп и в дальнейшем осуществляли звонки людям, представляясь государственными служащими.

Костанаец оптом закупал симкарты от 300-350 тенге, после их активации через simbox он мог неоднократно их перепродавать в интернете.

Уже установлено, что он зарегистрировался на одном из сайтов по продаже абонентских номеров как продавец и после передал право на использование данных номеров админу за денежное вознаграждение.

Всего у него изъято 9 таких устройств, 3 ноутбука и 1500 симкарт.

В ведомстве призывают жителей не продавать свои личные банковские счета, карты и реквизиты ИП третьим лицам. Ими в корыстных целях могут воспользоваться мошенники.

За это правонарушение предусмотрен крупный штраф более полумиллиона тенге либо арест до сорока суток.

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