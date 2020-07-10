Продавать авто для скорой в другие регионы может начать Костанайская область

Костанай может начать продажу автомобилей для скорой помощи в другие регионы страны. Об этом сегодня рассказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передает alau.kz

Оптовики и крупные розничные сети аптек заключили на этой неделе меморандум с акиматом Костанайской области и департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг. Этот документ должен помочь пополнить прилавки аптек рядом лекарственных препаратов. Об этом сегодня на брифинге рассказал глава Костанайской области Архимед Мухамбетов.

«Определено свыше 120 крупных аптек с охватом всех регионов области, в которые будут поставляться 42 наименования социально-значимых лекарств. По каждому из этих препаратов определено допустимое количество для продажи в одни руки, во избежание ажиотажа»,- сказал Архимед Мухамбетов.

Также в области готовятся к приобретению новых аппаратов компьютерной томографии, искусственных почек и другого медицинского оборудования. Но пока среди ближайших поставок обозначены только аппараты ИВЛ.

«В целом по области в наличии имеется 210 аппаратов искусственной вентиляции легких, в том числе в среднем где-то по 2 аппарата имеется в центральных районных больницах. Кроме того в июле текущего года ожидается поставка дополнительно 47 новых современных аппаратов. Ожидаем в ближайшее время – уже закупили»,- озвучил аким области.

Костанайская область намерена сработать не только на оснащение собственных больниц и стационаров, но и предложить свои возможности другим регионам страны. Речь здесь идет о новых автомобилях для скорой помощи. Их продажа за пределы нашей области поможет заработать дополнительные средства.

«Я буквально вчера переговорил с руководством «СарыаркаАвтоПром», мы на базе автомашины Damas проработали и сейчас хотим предложить автомашины для других регионов. Стоить будет около 9 миллионов тенге предварительно. Сейчас еще считают»,- сообщил Архимед Мухамбетов.

А вот деньги, которые причитаются медикам, участвовавшим в противоэпидемических мероприятиях, продолжают выплачивать. На сегодня по сообщению акима региона 3483 медицинских работника получили 615 миллионов 700 тысяч тенге. Еще часть мед.работников сейчас проходят обучение по тактике ведения инфекционных больных. Эти курсы будут продолжаться до конца следующей недели. На данный момент обучение прошли 600 врачей в области.

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