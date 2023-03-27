Продавать свой дом не хочу! Проект застройки многоэтажками костанайцам представили на общественных слушаниях

Общественные слушания по новому проекту — план детальной планировки микрорайона «Арай», прошли сегодня в Костанае.

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У проекта плана детальной планировки микрорайона Арай, который был вывешен в фойе городской школы детского творчества Костаная, то и дело останавливались люди. Они внимательно искали, — попадает ли их дом в границы нового района, а это ул.Набережная — в границах проспекта Аль-Фараби — улица Каирбекова, — проспект Тауелсиздик — проспект Абая — ул. Пушкина. И если не находят, то облегченно вздыхают. Ведь весь частный сектор в этих границах планируется снести и возвести здесь многоэтажки, в том числе 14, 16 и 18-этажки.

«Это более выгодно со стороны инженерных сетей, потому что в существующей застройке сложилась уже, есть инфраструктура, то есть водопровод, электричество, газ где-то», — сказал на встрече представитель проектного института Антон Барков.

Но людей, пришедших на общественные слушания, интересовал в основном один вопрос: сколько заплатят за выкупаемое жилье? Дома, которые пойдут под снос для коммерческой застройки, выкупают частники. Здесь, как жильцы договорятся с бизнесменами. Могут вообще не продавать. С территорией, которая пойдет под госнужды, выкуп принудительный и отказаться продать свой участок нельзя. Оценка будет рыночная.

«Я знаю, что такое рыночная оценочная стоимость — на 125 квадратов — это 20 млн тенге, что я куплю на 20 млн тенге вот у меня участок на улице Пушкина попадает под детский сад. Почему у нас нет выбора, как у других? Я не хочу его продавать», — сказал один из жителей.

Представители акимата отмечают, что все вопросы в таких случаях будут решать индивидуально и через суд. Костанайцы также интересуются, потянет ли инфраструктура на этом месте 1500 тысяч новых квартир и насколько готов участок дороги, а это от Большого моста до проспекта Абая, справиться ли с будущим возросшим потоком транспорта и парковками и хватит ли детсадов и школ?

В акимате ответили, школа будет, но пока неизвестно, где именно. Недоумевают люди и по поводу судьбы исторических зданий, которые находятся сейчас в этом микрорайоне. А их там немало — это ведь и есть старая часть города, основанная больше 140 лет назад.

«У Костаная — это его лицо, его нужно сохранить историческое наследие, а оно у нас никак, к сожалению, не поддерживается, просто истребляется», — сказали люди.

Обсуждение продлилось в течение двух часов. Представители акимата обещали провести повторные общественные слушания с учетом предложений костанайцев уже в апреле.

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