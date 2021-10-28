«Продавец» посуды лишил пенсионера почти миллиона тенге. Полицейские раскрыли несколько краж

За время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Квартира» было совершено четыре кражи из квартир, которые были раскрыты по горячим следам. Кроме того, полицейскими раскрыты ранее совершенные преступления девяти краж из квартир.
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Одно из преступлений, как рассказали сотрудники криминальной полиции, было совершено ещё в июле этого года в Рудном. Тогда из квартиры пенсионера была похищена крупная сумма.
«Полицейскими было установлено, что 80-летний мужчина вышел во двор, к нему подошел неизвестный, и стал предлагать посуду. Потерпевший провёл мужчину в дом, где тот начал требовать деньги за посуду, 150 тысяч тенге, на что пенсионер ответил, что таких денег нет. После подозреваемый начал обыскивать квартиру, и похитил 800 тысяч тенге», — сообщил старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП Костанайской области Адиль Картабаев.
Как выяснилось, ранее подозреваемый совершил еще одно преступление, по такой же схеме. Тогда его добычей стали 160 тысяч тенге. В Аулиекольском районе полицейские раскрыли кражу сразу нескольких мобильников.
«53-летняя жительница посёлка Аман-Карагай, находясь в гостях, похитила сотовые телефоны. Аналогичный случай был и в посёлке Октябрьский. 34-летний сельчанин, находясь в гостях похитил телефон. Другой случай был зарегистрирован в районном центре. Житель города Актобе украл телефон у жительницы села», — говорит полицейский.
А в райцентре Денисовка полицейскими была задержана 26-летняя девушка. Она украла у одной из сельчанок вещи и банковские карты на сумму более 30 тысяч тенге. Пока хозяйки не было дома, подозреваемая сорвала замок, и проникла в дом. Похищенное стражами порядка изъято, и возвращено владельцу.
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