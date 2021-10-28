«Продавец» посуды лишил пенсионера почти миллиона тенге. Полицейские раскрыли несколько краж

За время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Квартира» было совершено четыре кражи из квартир, которые были раскрыты по горячим следам. Кроме того, полицейскими раскрыты ранее совершенные преступления девяти краж из квартир.

Одно из преступлений, как рассказали сотрудники криминальной полиции, было совершено ещё в июле этого года в Рудном. Тогда из квартиры пенсионера была похищена крупная сумма.

«Полицейскими было установлено, что 80-летний мужчина вышел во двор, к нему подошел неизвестный, и стал предлагать посуду. Потерпевший провёл мужчину в дом, где тот начал требовать деньги за посуду, 150 тысяч тенге, на что пенсионер ответил, что таких денег нет. После подозреваемый начал обыскивать квартиру, и похитил 800 тысяч тенге», — сообщил старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП Костанайской области Адиль Картабаев.

Как выяснилось, ранее подозреваемый совершил еще одно преступление, по такой же схеме. Тогда его добычей стали 160 тысяч тенге. В Аулиекольском районе полицейские раскрыли кражу сразу нескольких мобильников.

«53-летняя жительница посёлка Аман-Карагай, находясь в гостях, похитила сотовые телефоны. Аналогичный случай был и в посёлке Октябрьский. 34-летний сельчанин, находясь в гостях похитил телефон. Другой случай был зарегистрирован в районном центре. Житель города Актобе украл телефон у жительницы села», — говорит полицейский.

А в райцентре Денисовка полицейскими была задержана 26-летняя девушка. Она украла у одной из сельчанок вещи и банковские карты на сумму более 30 тысяч тенге. Пока хозяйки не было дома, подозреваемая сорвала замок, и проникла в дом. Похищенное стражами порядка изъято, и возвращено владельцу.

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