Продажа детской стоматологии в Костанае вызвала резонанс

Костанайская областная детская стоматологическая поликлиника включена в список на приватизацию. Речь идёт о передаче медучреждения в конкурентную среду, то есть продаже частному инвестору. Инициатива вызвала обеспокоенность у сотрудников, родителей и представителей отрасли, которые опасаются снижения доступности помощи для детей.

По словам главного врача поликлиники Лилии Жумабековой, учреждение принимает пациентов от 0 до 18 лет, включая самых маленьких, с которыми частные клиники работать не спешат.

«У нас дети от 0 до 18 лет. И маленьких детей принимаем только мы. От 0 до 7 лет частные клиники не берут, потому что это очень высокая психоэмоциональная нагрузка, и таких детей частный стоматолог берет неохотно, в основном они направляют их к нам», — отметила она.

Также, по её словам, есть риск оттока специалистов в частный сектор.

«Детские стоматологи уйдут просто в частный бизнес, и детей будут принимать избирательно», — подчеркнула Жумабекова.

Поликлиника обслуживает не только Костанай, но и районы области, включая детей с особыми потребностями. Это ещё один аргумент против приватизации, который звучал на общественных слушаниях.

Большинство участников обсуждения, в том числе депутаты областного маслихата, высказались против передачи учреждения в частные руки. В то же время председатель общественного совета области Серик Бектурганов призвал рассматривать вопрос без эмоций.

«На мой взгляд, нам необходимо помочь государственным органам аргументированно, без эмоций подготовить вывод о том, что такая приватизация невозможна», — заявил он.

При этом он отметил, что сама по себе приватизация не является однозначно негативной мерой, однако в данном случае риски перевешивают возможные плюсы.

«Минусы сегодня мы слышали. Их гораздо больше. Государство не сможет существенно улучшить условия, но и частный сектор может ориентироваться прежде всего на прибыль», — добавил Бектурганов.

По итогам слушаний большинство депутатов проголосовали против приватизации детской стоматологии, учитывая её социальную значимость. Окончательное решение, однако, будет принято на уровне центральных государственных органов.

