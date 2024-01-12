Продажа личных номеров казахстанцев: в Минцифры сделали заявление

11 января 2024 года стало известно, что базы телефонных номеров казахстанцев можно купить от 2 тыс. тенге и выше, в зависимости от количества контактов, сообщает zakon.kz Оказалось, что базу можно выбрать не только по городу или району, но и по предпочтительной аудитории – мужчины или женщины определенного возраста. Отмечалось, что номера покупают для того, чтобы затем производить рассылку или звонить, предлагая товары и услуги, а также для личных целей и даже шантажа.

В пресс-службе МЦРИАП РК прокомментировали данное сообщение. В 2023 году за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите было рассмотрено более 30 административных дел, по итогу которого наложены штрафы на физических, юридических и должностных лиц на общую сумму 1 226 485 тенге.

При этом дела об административных правонарушениях по незаконному сбору и обработке персональных данных возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего.

Так, в случае наличия обращений от субъектов, чьи данные были распространены Комитет информационной безопасности МЦРИАП готов рассмотреть вопрос привлечения к административной ответственности.

Отметим, что за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 79 КоАП РК и уголовная ответственность согласно статье 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Данная ответственность также распространяется на лиц, которые занимаются незаконным распространением и продажей базы номеров абонентских устройств.

Следует отметить, что на сегодняшний день в Минцифры не поступали жалобы от граждан по факту незаконного распространения их номеров абонентских телефонов в сети интернет.

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите сбор и обработка персональных данных осуществляются с согласия субъекта или его законного представителя, если иное не предусмотрены законами Республики Казахстан.

Собственник и (или) оператор, а также третье лицо обязаны принимать необходимые меры по защите персональных данных.

Кроме того, в рамках Концепции Киберщит-2 выработаны рекомендации по кибербезопасности.

Цифровая гигиена — это набор правил и рекомендаций, которые помогают сохранять безопасность в интернете. Вот несколько простых советов, которые помогут вам защитить свои данные:

Используйте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации. Обновляйте программное обеспечение на своих устройствах, так как новые версии часто содержат исправления уязвимостей. Это защитит вас от возможных атак хакеров. Не отвечайте на подозрительные сообщения и не открывайте ссылки от незнакомых отправителей. Это может привести к установке вредоносных программ на ваше устройство. Используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и других угроз. Это поможет обезопасить ваше устройство от вредоносных программ. Не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Проверяйте репутацию сайтов и приложений перед тем, как предоставлять свою личную информацию. Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим аккаунтам. Проверяйте настройки конфиденциальности на своих социальных сетях и других онлайн-сервисах. Это поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы ее предоставляете.

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