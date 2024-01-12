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Продажа личных номеров казахстанцев: в Минцифры сделали заявление

Фотография для новости Продажа личных номеров казахстанцев: в Минцифры сделали заявление

pixabay.com

11 января 2024 года стало известно, что базы телефонных номеров казахстанцев можно купить от 2 тыс. тенге и выше, в зависимости от количества контактов, сообщает zakon.kz Оказалось, что базу можно выбрать не только по городу или району, но и по предпочтительной аудитории – мужчины или женщины определенного возраста. Отмечалось, что номера покупают для того, чтобы затем производить рассылку или звонить, предлагая товары и услуги, а также для личных целей и даже шантажа.

В пресс-службе МЦРИАП РК прокомментировали данное сообщение. В 2023 году за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите было рассмотрено более 30 административных дел, по итогу которого наложены штрафы на физических, юридических и должностных лиц на общую сумму 1 226 485 тенге.

При этом дела об административных правонарушениях по незаконному сбору и обработке персональных данных возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего.

Так, в случае наличия обращений от субъектов, чьи данные были распространены Комитет информационной безопасности МЦРИАП готов рассмотреть вопрос привлечения к административной ответственности.

Отметим, что за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 79 КоАП РК и уголовная ответственность согласно статье 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Данная ответственность также распространяется на лиц, которые занимаются незаконным распространением и продажей базы номеров абонентских устройств.

Следует отметить, что на сегодняшний день в Минцифры не поступали жалобы от граждан по факту незаконного распространения их номеров абонентских телефонов в сети интернет.

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите сбор и обработка персональных данных осуществляются с согласия субъекта или его законного представителя, если иное не предусмотрены законами Республики Казахстан.

Собственник и (или) оператор, а также третье лицо обязаны принимать необходимые меры по защите персональных данных.

Кроме того, в рамках Концепции Киберщит-2 выработаны рекомендации по кибербезопасности.

Цифровая гигиена — это набор правил и рекомендаций, которые помогают сохранять безопасность в интернете. Вот несколько простых советов, которые помогут вам защитить свои данные:

  1. Используйте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации.
  2. Обновляйте программное обеспечение на своих устройствах, так как новые версии часто содержат исправления уязвимостей. Это защитит вас от возможных атак хакеров.
  3. Не отвечайте на подозрительные сообщения и не открывайте ссылки от незнакомых отправителей. Это может привести к установке вредоносных программ на ваше устройство.
  4. Используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и других угроз. Это поможет обезопасить ваше устройство от вредоносных программ.
  5. Не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Проверяйте репутацию сайтов и приложений перед тем, как предоставлять свою личную информацию.
  6. Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим аккаунтам.
  7. Проверяйте настройки конфиденциальности на своих социальных сетях и других онлайн-сервисах. Это поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы ее предоставляете.
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