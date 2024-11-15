Продажа жилья без ведома владельца: что нужно знать





В Казахстане доверенность остается одним из самых распространенных документов, который позволяет представлять интересы другого человека, передает digitalbusiness.kz

Однако именно этот инструмент нередко используется при совершении сделок без ведома собственников: по доверенности могут продавать недвижимость, переоформлять имущество или получать доступ к банковским счетам. Между тем проверить подлинность и актуальность документа сегодня можно за считанные минуты с помощью цифровых сервисов нотариата.

Почему доверенности несут риски

Доверенность предоставляет право действовать от имени другого человека — подписывать документы, распоряжаться имуществом, представлять интересы в государственных органах и банках. По словам исполнительного директора Республиканской нотариальной палаты Гульнары Рыспековой, многие граждане не всегда внимательно изучают содержание документа и зачастую передают слишком широкий круг полномочий.

В результате представитель может совершить больше действий, чем изначально предполагал доверитель.

Как работает цифровой нотариат

Часть нотариальных услуг в Казахстане доступна онлайн через сервис eNotary в приложении eGov Mobile. Для оформления необходимо:

авторизоваться в eGov Mobile;

выбрать сервис eNotary;

указать нужное нотариальное действие;

пройти видеосвязь с нотариусом;

подписать документ.

Для подтверждения личности используются биометрические данные и государственные информационные базы, что помогает снизить риски мошенничества.

Когда возникают проблемы

Чаще всего спорные ситуации возникают в семейных отношениях, когда доверенность оформляется «для удобства». Например, собственник передает родственнику право распоряжаться недвижимостью, а позже выясняется, что тот мог продать квартиру без дополнительного согласования.

Как отмечают специалисты, подобные случаи зачастую связаны не с подделкой документов, а с чрезмерно широкими формулировками в тексте доверенности.

Как проверить документ

Самый простой способ проверки — QR-код, размещенный на доверенности. После сканирования пользователь переходит на сервис ENIS.kz, где отображается информация о документе.

Важно убедиться, что переход осуществляется именно на официальный ресурс.

В системе можно проверить:

действует ли доверенность;

дату ее выдачи;

регистрационный номер;

сведения о сторонах;

данные нотариуса.

Специалисты отмечают, что многие граждане не проверяют статус документа и не знают, что доверенность может быть уже отозвана.

Проверка бумажных доверенностей

Даже доверенности, оформленные в бумажном виде, можно проверить через Единую нотариальную информационную систему. Если сведения отсутствуют либо не совпадают с документом, стоит дополнительно связаться с нотариусом и уточнить информацию.

Риски касаются не только недвижимости

Использование поддельных доверенностей встречается и в финансовой сфере. Известны случаи, когда мошенники пытались получить доступ к банковским счетам, используя фальшивые документы.

При возникновении сомнений нотариус вправе отказать в совершении нотариального действия.

На что обратить внимание

Перед подписанием доверенности необходимо внимательно проверить:

данные доверителя и представителя;

перечень полномочий;

срок действия документа.

Особое внимание следует уделять формулировкам. Если доверенность позволяет распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, важно понимать весь объем передаваемых прав и возможные последствия.

Можно ли отменить доверенность

Закон позволяет отозвать доверенность в любое время. Если необходимость в документе отпала или доверие к представителю утрачено, специалисты рекомендуют не откладывать отмену и обратиться к нотариусу.

Проверка доверенности занимает всего несколько минут, однако может уберечь от серьезных финансовых потерь. Эксперты напоминают: доверять следует не внешнему виду документа, а сведениям, которые содержатся в официальной системе проверки.

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