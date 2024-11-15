Продажа жилья без ведома владельца: что нужно знать

В Казахстане доверенность остается одним из самых распространенных документов, который позволяет представлять интересы другого человека, передает digitalbusiness.kz
Однако именно этот инструмент нередко используется при совершении сделок без ведома собственников: по доверенности могут продавать недвижимость, переоформлять имущество или получать доступ к банковским счетам. Между тем проверить подлинность и актуальность документа сегодня можно за считанные минуты с помощью цифровых сервисов нотариата.
Почему доверенности несут риски
Доверенность предоставляет право действовать от имени другого человека — подписывать документы, распоряжаться имуществом, представлять интересы в государственных органах и банках. По словам исполнительного директора Республиканской нотариальной палаты Гульнары Рыспековой, многие граждане не всегда внимательно изучают содержание документа и зачастую передают слишком широкий круг полномочий.
В результате представитель может совершить больше действий, чем изначально предполагал доверитель.
Как работает цифровой нотариат
Часть нотариальных услуг в Казахстане доступна онлайн через сервис eNotary в приложении eGov Mobile. Для оформления необходимо:
- авторизоваться в eGov Mobile;
- выбрать сервис eNotary;
- указать нужное нотариальное действие;
- пройти видеосвязь с нотариусом;
- подписать документ.
Для подтверждения личности используются биометрические данные и государственные информационные базы, что помогает снизить риски мошенничества.
Когда возникают проблемы
Чаще всего спорные ситуации возникают в семейных отношениях, когда доверенность оформляется «для удобства». Например, собственник передает родственнику право распоряжаться недвижимостью, а позже выясняется, что тот мог продать квартиру без дополнительного согласования.
Как отмечают специалисты, подобные случаи зачастую связаны не с подделкой документов, а с чрезмерно широкими формулировками в тексте доверенности.
Как проверить документ
Самый простой способ проверки — QR-код, размещенный на доверенности. После сканирования пользователь переходит на сервис ENIS.kz, где отображается информация о документе.
Важно убедиться, что переход осуществляется именно на официальный ресурс.
В системе можно проверить:
- действует ли доверенность;
- дату ее выдачи;
- регистрационный номер;
- сведения о сторонах;
- данные нотариуса.
Специалисты отмечают, что многие граждане не проверяют статус документа и не знают, что доверенность может быть уже отозвана.
Проверка бумажных доверенностей
Даже доверенности, оформленные в бумажном виде, можно проверить через Единую нотариальную информационную систему. Если сведения отсутствуют либо не совпадают с документом, стоит дополнительно связаться с нотариусом и уточнить информацию.
Риски касаются не только недвижимости
Использование поддельных доверенностей встречается и в финансовой сфере. Известны случаи, когда мошенники пытались получить доступ к банковским счетам, используя фальшивые документы.
При возникновении сомнений нотариус вправе отказать в совершении нотариального действия.
На что обратить внимание
Перед подписанием доверенности необходимо внимательно проверить:
- данные доверителя и представителя;
- перечень полномочий;
- срок действия документа.
Особое внимание следует уделять формулировкам. Если доверенность позволяет распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, важно понимать весь объем передаваемых прав и возможные последствия.
Можно ли отменить доверенность
Закон позволяет отозвать доверенность в любое время. Если необходимость в документе отпала или доверие к представителю утрачено, специалисты рекомендуют не откладывать отмену и обратиться к нотариусу.
Проверка доверенности занимает всего несколько минут, однако может уберечь от серьезных финансовых потерь. Эксперты напоминают: доверять следует не внешнему виду документа, а сведениям, которые содержатся в официальной системе проверки.
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