Продажи новых авто в Казахстане за октябрь и китайская экспансия

По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), за октябрь этого года в Казахстане было продано 9280 новых легковых автомобилей. Это на 12% меньше, чем в сентябре, но на 3,6% больше, чем в октябре прошлого года, передает kapital.kz Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал

Результат десяти месяцев 2021 года – 96 836 единиц новых легковых и коммерческих автомобилей, что на 31,9% больше, чем в январе-октябре 2020-го. По прогнозам АКАБ, в нынешнем году будет реализовано 110-115 тыс. новых автомобилей. Таким образом, результаты 2021 года должны приблизиться к максимуму за последние 5 лет.

Десятку наиболее популярных брендов в октябре по-прежнему возглавляет Chevrolet c результатом 2567 автомобилей (+9,7% к сентябрю 2021 года), на втором месте остается Hyundai — 1697 единиц (-12,8%), на третьей строке Toyota – 1045 единиц (-13,9%), на четвертую позицию поднялась Lada – 1014 единиц (+23,2%), на пятое место сместилась Kia — 861 единица (+0,7%), на шестом месте Nissan – 403 единицы (+26,3%), на седьмом Volkswagen – 340 единиц (-32,2%), на восьмом JAC – 293 единицы (-12%), на девятом Renault – 251 единица (-22,2%) и на десятом Lexus – 206 единиц (-2,8%).

По итогам десяти месяцев лидирует Chevrolet – 24 950 единиц, на втором месте Hyundai – 19 443 единицы, на третьем Toyota – 11 449 единиц, на четвертом Kia – 7854 единицы, на пятом Lada – 6674 единицы, на шестом Volkswagen – 3738 единиц, на седьмом Nissan – 2980 единиц, на восьмом Renault – 2761 единица, на девятом JAC – 2190 единиц и на десятом Lexus – 1496 единиц.

А вот так выглядит топ-10 самых популярных моделей в октябре: седан B-класса Chevrolet Cobalt – 1428 единиц, седан B-класса Chevrolet Nexia – 848 единиц, седан B-класса Hyundai Accent — 590 единиц, модель B-класса Lada Granta – 529 единиц, седан D-класса Toyota Camry — 423 единицы, седан B-класса Kia Rio – 412 единиц, модель С-класса Lada Vesta – 363 единицы, седан С-класса Hyundai Elantra — 340 единиц, кроссовер B-класса Hyundai Creta – 254 единицы и кроссовер D-класса Hyundai Santa Fe – 213 единиц.

В премиальном сегменте в октябре расстановка сил по брендам следующая: на первом месте Lexus — 206 автомобилей (-2,8% к сентябрю 2021 года), на втором BMW – 107 единиц (-12,3%), на третьем Infiniti – 37 единиц (-17,7%), на четвертом Mercedes – 31 единица (-6%), на пятом Cadillac – 26 единиц (-7,1%), на шестом Land Rover – 20 единиц (+100%), на седьмом Porsche – 7 единиц (-46,1%), на восьмом Volvo – 5 единиц (-28,5%), на девятом Audi – 2 единицы (-66,6%) и десятую строку делят Jaguar и Mini – по 1 единице (по -75% у обоих).

По итогам десяти месяцев в «премиуме» лидирует Lexus – 1496 единиц, на втором месте BMW – 1009 единиц, на третьем Infiniti – 352 единицы, на четвертом Mercedes – 329 единиц, на пятом Land Rover – 184 единицы, на шестом Cadillac – 140 единиц, на седьмом Porsche – 104 единицы, на восьмом Audi – 93 единицы, на девятом Volvo – 43 единицы и на десятом Mini – 23 единицы.

А так выглядит топ-10 наиболее популярных премиальных моделей в октябре: кроссовер D-класса Lexus RX – 138 единиц, кроссовер F-класса BMW X7 – 44 единицы, кроссовер Е-класса BMW X5 – 30 единиц, седан Е-класса Lexus ES – 26 единиц, кроссовер Е-класса BMW X6 – 26 единиц, внедорожник F-класса Cadillac Escalade – 21 единица, внедорожник F-класса Infiniti QX80 – 20 единиц, кроссовер С-класса Infiniti QX50 – 17 единиц, внедорожник Е-класса Lexus GX – 14 единиц и кроссовер С-класса Lexus NX – 12 единиц.

Экспорт китайских авто: более чем двукратный рост

Китайские автокомпании интенсивно наращивают продажи за рубежом. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), за первые три квартала этого года на экспорт поставлено более 1,36 млн автомобилей против 620 тыс. за тот же период прошлого года.

Китайские авто уже давно продаются в странах Азии, Африке и Латинской Америке. В соседней России за последний год их доля рынка, согласно данным Автостата, выросла с 3,6% до 6,5%. Автопроизводители КНР добрались и до лакомого европейского рынка, который долго им не поддавался: там уже можно купить гибридные и электрические модели марок MG, Lynk & Co, Aiways, BYD и Nio. Недоступными для «китайцев» остались только США и Канада.

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