Продажи онлайн. За продажу несуществующей брендовой обуви осужден костанаец

За мошенничество в крупном размере осужден житель Костаная, передает alau.kz

Судом установлено, что с июля по декабрь 2020 года Виталий Зотов, при отсутствии товаров, размещал бесплатные онлайн-объявления на сайтах и в соцсетях о продаже медицинских перчаток и брендовой обуви, заключал сделки, предусматривающие 100% предоплату.

Но желаемое, по изначально заниженным ценам, покупатели не получали. Таким образом, как доказано в суде, мужчина совершил хищение денег 53 казахстанцев, на общую сумму около 10 миллионов тенге. Только 13-и обманутым людям деньги были возвращены. Суд счел необходимым для исправления виновного назначить наказание, связанное с изоляцией от общества.

Зотов приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Гражданские иски по 40 эпизодам удовлетворены судом в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.

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