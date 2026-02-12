В январе продажи жилья в Казахстане сократились почти на 48%

В январе 2026 года спрос на жильё в Казахстане снизился на 47,8% по сравнению с декабрём. За месяц было зарегистрировано 27 745 сделок купли-продажи.

Это одно из самых заметных сокращений за последние годы. Для сравнения, схожие показатели фиксировались в марте 2025 года.

По словам руководителя отдела продаж Krisha.kz Имрана Османова, резкое падение во многом связано с рекордной активностью в декабре 2025 года, когда было оформлено 53,1 тысячи сделок — максимум за три года.

В конце года покупателей стимулировали ожидания изменений в законодательстве, налоговой сфере и ипотечных программах. Часть спроса, особенно на новостройки, была реализована заранее. В январе рынок фактически вернулся к стандартным показателям — диапазону 25–40 тысяч сделок в месяц.

Снижение во всех регионах

По данным Бюро национальной статистики, сокращение числа сделок зафиксировано во всех регионах страны.

Наибольшее падение произошло:

в Павлодарской области — минус 68,1%;

в области Абай — минус 64%;

в Северо-Казахстанской области — минус 57,3%.

Что покупали

Большая часть сделок пришлась на квартиры — 21 725 операций (снижение на 47%).

Продажи частных домов составили 6 020 сделок, что на 50% меньше декабрьских показателей.

Наиболее востребованным типом жилья остаются однокомнатные квартиры — с ними было оформлено 8 247 сделок.

Лидеры по количеству сделок

По числу зарегистрированных операций лидируют:

Астана — 5 375 сделок;

Алматы — 5 191 сделка;

Карагандинская область — 2 241 сделка.

Минимальное количество сделок зафиксировано в области Улытау — 283.

Если сравнивать с январём 2025 года, то число сделок сократилось на 10,3% (тогда было 30 917 операций). Исключением стал Шымкент, где спрос вырос на 32%, а также Туркестанская область — плюс 12,2%.

