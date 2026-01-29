Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Игорь Лепеха 29 января 2026 года на брифинге в Сенате прокомментировал предложение депутатов об ограничении продажи алкогольной продукции, передаёт корреспондент Zakon.kz.

Продажа алкоголя только в специализированных магазинах

Ранее депутаты Мажилиса выступили с инициативой разрешить продажу алкоголя исключительно в специализированных торговых точках.

Позиция МВД

По словам Игоря Лепехи, Министерство внутренних дел полностью поддерживает данные меры. Он отметил, что на сегодняшний день значительная часть преступлений совершается именно на почве употребления алкоголя и совместного распития спиртных напитков.

Алкоголь как причина бытовых преступлений

Замминистра подчеркнул, что практически все бытовые убийства совершаются в состоянии алкогольного опьянения. В этой связи МВД неоднократно вносило предложения о необходимости более жёсткого регулирования оборота алкогольной продукции.

Возможные меры ограничения

Среди предлагаемых мер — запрет ночной продажи алкоголя, перевод его реализации в специализированные магазины, а также ограничение времени продажи спиртных напитков в увеселительных заведениях.

Дальнейшее решение — за Мажилисом

В настоящее время инициатива находится на стадии обсуждения. Как отметил Игорь Лепеха, МВД готово поддержать любые предложения в этом направлении, однако окончательное решение будет зависеть от позиции Мажилиса.

