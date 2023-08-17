Продажу легализованных машин втридорога по доверенности прокомментировали в МВД

Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев высказался по поводу работы нотариусов, которые выдают доверенности на продажу легализованных авто с запретом на отчуждение, сообщает zakon.kz.

На вопрос корреспондента Zakon.kz, возможно ли введение запрета для нотариусов на выдачу доверенностей на продажу легализованных авто с запретом на отчуждение, глава КАП МВД на брифинге в СЦК отметил, что все соответствующие отметки есть в регистрационных документах на автомобиль.

«Мы делаем особую отметку в свидетельстве о регистрации транспортного средства (легализованного иностранного автомобиля с запретом на отчуждение. – Прим. ред.), что данному автомобилю выезд за пределы государства запрещен, а также запрещено отчуждение. То есть эти автомобили продавать, передавать кому-либо нельзя. В особых отметках эти вещи указаны. Думаю, что любой нотариус, если он грамотный человек, юрист, должен видеть эти ограничения. Но если этого недостаточно, МВД готово отправить в Министерство юстиции официальную информацию, чтобы ее довели до всех нотариусов», — сказал Кайсар Султанбаев.

Информация о продаже указанных автомобилей появилась в соцсетях. Легализованные авто с запретом на отчуждение продают по завышенной цене по доверенности. Но если первый владелец такой машины умирает, то наследники могут отозвать доверенность или заявить об угоне. И покупатель рискует потерять машину.

«По таким автомобилям мы приняли решение ставить их на временный учет на пять лет. Потому что действительно наши граждане по незнанию приобретали эти автомашины у иностранных граждан и впоследствии не смогли их снять с учета в России, Армении, Кыргызстане или Беларуси. Мы пошли таким путем, чтобы в течение пяти лет они могли управлять этим автомобилем, при этом зарегистрировать на временный учет, выдать казахстанский техпаспорт и казахстанский госномер».Кайсар Султанбаев

По словам Кайсара Султанбаева, «чемпионами» по легализации иностранных автомобилей стали Алматы, Астана, Актобе, Атырау, Актау и Шымкент. Больше всего легализовано автомобилей, завезенных из РФ.

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