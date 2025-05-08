В Казахстане хотят оставить только за операторами связи продажу SIM-карт, передает LS.

Согласно проекту приказа министерства цифрового развития, планируется усилить борьбу с интернет-мошенничеством с использованием казахстанских номеров, зарегистрированных без идентификации конечного пользователя. В связи с этим предлагается усилить контроль за регистрацией и ввести ограничения на продажу SIM-карт без идентификации личности.

После вступления в силу поправок абонентский номер можно будет приобретать только у операторов связи.

Помимо этого, официальные компании связи создадут специализированный Call-центр, куда пользователи смогут оперативно сообщать о попытках обмана. Это позволит блокировать подозрительные номера, собирать данные для правоохранительных органов.

Документ находится на публичном обсуждении до 23 мая 2025 года.

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