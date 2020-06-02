Как костанайские аграрии оценивают механизм форвардного закупа

В нынешнем году в Казахстане Продкорпорация решила вновь ввести механизм форвардного закупа. Деньги выдаются под зерно будущего урожая. В целом по стране государство намерено наперед выкупить у аграриев продукции на 24,5 млрд тенге, при этом четверть всех денег выделена на Костанайскую область. Часть сельхозтоваропроизводителей региона уже воспользовалась предложенной схемой и оценила ее весьма положительно, сообщает alau.kz

Товарищество «Маякское» довольно крупное сельхозпредприятие Сарыкольского района. Только посевных площадей почти 13 тысяч га. Конец мая-начало июня самая горячая пора для всех его работников. Махмет Уакпаев, механизатор с 20-летним стажем, делится, что в последние дни дома только спит. Все остальное время — в поле.

«Мы выходим в 6. В пол седьмого мы в поле. И заканчиваем в 11.Влаги много. Можно сеять и сеять. Почти все уже. Осталось чуть-чуть — 1,5-2 тысяч га. Две клетки осталось засеять»,- говорит механизатор ТОО «Маякское» Махмет Уакпаев.

Здесь же с раннего утра и директор товарищества Сергей Панченко. «Маякским» он руководит с 2011 года, и впервые в этом году столкнулся с тем, что Продкорпорацией был объявлен форвардный закуп зерна. Взвесив все «за» и «против», решил профинансироваться и результатом остался доволен.

«Это, наверное, удобное финансирование хозяйств, потому что с банками сотрудничать — это большие проценты. А здесь дают возможность получить те деньги, которые требуются для выполнения всех аграрных работ. Вовремя дали деньги, чтобы выполнить все мероприятия, которые мы запланировали»,- сказал директор ТОО «Маякское» Сергей Панченко.

На оформление пакета документов, который кстати, весьма небольшой и прочие процедуры, рассказывает Сергей Анатольевич, ушло всего 3-4 дня. Деньги поступили без промедления, что в посевной период, когда каждый час на счету, оказалось весьма кстати.

«Заключили договор на 2 тысячи тонн, чтобы по окончании всех работ отдать этот займ. Такая гибкая схема, что отдадим 2000 тонн, что отдадим по той цене, которая будет на тот момент рыночная»,- сообщил Сергей Панченко.

Расчет с фермерами идет по предварительной стоимости. Например, на пшеницу цена сейчас установлена в 50 тысяч тенге, это для тех, кто платит НДС, для остальных — 45 тысяч. Кстати, по прогнозу цены на зерновые нынешней осенью будут весьма выгодными. Мягкая пшеница третьего класса, по мнению специалистов, будет стоить до 70 тысяч тенге за тонну. И когда с теми, кто заключил договор форвардного закупа, дойдет дело до окончательных расчетов, то доплату за поставленную сельхозпродукцию хозяйства получат по рыночным ценам, сложившимся на момент передачи зерна.

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