Продлен запрет на безвизовый въезд в Казахстан для граждан 54 стран

Речь идет о гражданах следующих государств: Австралийский Союз; Соединенные Штаты Америки; Австрийская Республика; Королевство Бахрейн; Королевство Бельгия; Республика Болгария; Ватикан; Социалистическая Республика Вьетнам; Федеративная Республика Германия; Греческая Республика; Королевство Дания; Новая Зеландия; Япония; Государство Израиль; Республика Ирландия; Республика Исландия; Королевство Испания; Республика Индонезия; Итальянская Республика; Канада; Государство Катар; Республика Кипр; Республика Колумбия; Государство Кувейт; Латвийская Республика; Литовская Республика; Княжество Лихтенштейн; Великое Герцогство Люксембург; Венгрия; Малайзия; Республика Мальта; Соединенные Штаты Мексики; Княжество Монако; Королевство Нидерландов; Королевство Норвегия; Султанат Оман; Республика Польша; Португальская Республика; Румыния; Королевство Саудовская Аравия; Республика Сингапур; Словацкая Республика; Республика Словения; Королевство Таиланд; Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии; Республика Филиппины; Финляндская Республика; Французская Республика; Республика Хорватия; Чешская Республика; Республика Чили; Швейцарская Конфедерация; Королевство Швеция; Эстонская Республика. Для визита в Казахстан жители этих стран должны будут получить визу.