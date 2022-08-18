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Продление учебного года закрепили в государственном стандарте

solidarnost.org

Согласно документу, каникулы школьников должны составлять не менее 115 дней в году.

Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов утвердил новые государственные общеобязательные стандарты обучения. Документ размещён на сайте системы нормативно-правовых актов, передает informburo.kz

  • Согласно новым стандартам, срок освоения общеобразовательной учебной программы начального образования, как и раньше, составляет четыре года.
  • Учебный год продлили: первоклассники будут учиться 35 недель (ранее 33), а остальные классы – 36  недель (ранее 34).
  • Продолжительность каникулярного времени составляет не менее 115 дней, в учебном году – не менее 25 дней (ранее – не менее 30 дней).
  • Каникулы будут три раза в учебном году – осенью, зимой и весной. Для учеников первых классов в третьей четверти предусмотрена дополнительная неделя каникул.

В документе подробно описаны цели образования и ожидаемые результаты от каждого предмета школьной программы.

В министерстве считают, что увеличение продолжительности учебного года позволит некоторым школам работать в две смены, а не в три. Глава правительства поддержал такое решение.

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