Продлить мораторий на проверки бизнеса планируют в Казахстане

Проект указа Президента о продлении запрета на проверки малого бизнеса до 2024 года подготовили в Министерстве национальной экономики. Документ опубликован на официальном портале «Открытые НПА», передает Tengrinews.kz.
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Согласно проекту указа Главы государства «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан», центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года государственный контроль и надзор, проводимый по инициативе госорганов в отношении субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства.
- внеплановые проверки, проводимые в соответствии с Предпринимательским кодексом;
- расследования и профилактического контроля в виде контрольного закупа, проводимые в соответствии с Предпринимательским кодексом;
- проверки, связанные с проездом автотранспортных средств по территории Казахстана, на постах транспортного контроля на предмет соблюдения требований безопасности на транспорте;
- с осуществлением госконтроля и надзора по ветеринарии и карантину растений на торговых рынках, реализующих живых животных;
- с контролем и надзором мероприятий, в карантинных зонах и неблагополучных пунктах, очагах по особо опасным болезням животных, очагах распространения карантинных объектов, особо опасных вредных организмов;
- с соблюдением требований бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы планирования и исполнения республиканского и местного бюджетов;
- с проведением разрешительного контроля на соответствие заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению в случаях, предусмотренных законом;
- с государственным контролем в сфере таможенного дела;
- с пересечением госграницы;
- с проведением контроля и надзора в области карантина растений, санитарно-карантинного, ветеринарного контроля при пересечении таможенной границы ЕЭС или госграницы, или в местах доставки, местах завершения таможенной очистки.
- с высшим надзором прокуратуры;
- с контролем и надзором в ходе досудебного производства по уголовному делу;
- с соблюдением требований законодательства Казахстана о противодействии терроризму в части обеспечения антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;
- с соблюдением требований законодательства в области защиты конкуренции в отношении участников государственных закупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля.
Напомним, мораторий был введен для «улучшения условий для развития малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства».
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