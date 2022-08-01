Продлить мораторий на проверки бизнеса планируют в Казахстане

Проект указа Президента о продлении запрета на проверки малого бизнеса до 2024 года подготовили в Министерстве национальной экономики. Документ опубликован на официальном портале «Открытые НПА», передает Tengrinews.kz.

Согласно проекту указа Главы государства «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан», центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года государственный контроль и надзор, проводимый по инициативе госорганов в отношении субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства.

Однако исключение составят:

внеплановые проверки, проводимые в соответствии с Предпринимательским кодексом;

расследования и профилактического контроля в виде контрольного закупа, проводимые в соответствии с Предпринимательским кодексом;

проверки, связанные с проездом автотранспортных средств по территории Казахстана, на постах транспортного контроля на предмет соблюдения требований безопасности на транспорте;

с проездом автотранспортных средств по территории Казахстана, на постах транспортного контроля на предмет соблюдения требований безопасности на транспорте; с осуществлением госконтроля и надзора по ветеринарии и карантину растений на торговых рынках, реализующих живых животных;

с контролем и надзором мероприятий, в карантинных зонах и неблагополучных пунктах, очагах по особо опасным болезням животных, очагах распространения карантинных объектов, особо опасных вредных организмов;

с соблюдением требований бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы планирования и исполнения республиканского и местного бюджетов;

с проведением разрешительного контроля на соответствие заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению в случаях, предусмотренных законом;

с государственным контролем в сфере таможенного дела;

с пересечением госграницы;

с проведением контроля и надзора в области карантина растений, санитарно-карантинного, ветеринарного контроля при пересечении таможенной границы ЕЭС или госграницы, или в местах доставки, местах завершения таможенной очистки.

с высшим надзором прокуратуры;

с контролем и надзором в ходе досудебного производства по уголовному делу;

с соблюдением требований законодательства Казахстана о противодействии терроризму в части обеспечения антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;

с соблюдением требований законодательства в области защиты конкуренции в отношении участников государственных закупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля.

Напомним, мораторий был введен для «улучшения условий для развития малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства».

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