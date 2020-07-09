Продлят ли карантин в Казахстане?

На пресс-конференции в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал вопрос, будут ли продлевать карантин в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Что касается продления карантина, изначально, когда было внесено предложение, были учтены пожелания граждан, чтобы режим мог быть максимально адаптирован, в том числе под бизнес-сообщество, но в то же время имел ограничительные мероприятия, которые помогут справиться с этим резким пиком заболеваемости, — сказал Цой.

При этом он отметил, что решать будет ли карантин продлен или нет, будут позже.

Оценка ближайшая, или вообще любая, она должна быть связанна с инкубационным периодом, то есть 14 дней. Сейчас мы уже какие-то промежуточные результаты смотрим, но реальный эффект мы будем видеть уже ближе ко второй неделе, либо сразу после. То есть когда мы проведем оценку, уже к завершению карантина, будет понятно, продлится он, либо меры будут ужесточены. Эти моменты мы сейчас прорабатываем, смотрим вместе с нашими учеными и нашими иностранными коллегами, — пояснил министр.

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