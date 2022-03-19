Продолжаем мёрзнуть. Прогноз погоды на 19 марта в Костанае и области

По прогнозу синоптиков, погода ожидается без осадков. На северо-западе области туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 20-25, на востоке области 28, на юге области 10-15 мороза, днем 8-13, на юге области 5 мороза.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 0-5 м/с.

Температура воздуха ночью 22-24, днем 8-10 мороза.

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