Продолжается битва за прививки — в Минздраве объясняют, к чему приведет отказ от вакцинации

Казахстанские медики намерены сделать вакцинацию обязательной и прописать это в Кодексе о здоровье. Но не все родители с этим согласны, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.
Новый Кодекс о здоровье еще не одобрен в нижней палате Парламента, но в мессенджерах уже звучат призывы подписать петицию на отзыв документа. Главе Минздрава Елжану Биртанову пришлось снова объяснить, для чего меняют систему. Самый главный вопрос, вокруг которого разгорелись споры, — это всеобщая вакцинация.
По данным Минздрава, почти вся страна выступает за прививки. И только 2% категорически против. Кто-то терял ребенка после прививки. Кто-то и вовсе видит в вакцинации источник всех своих бед.
— У нас десять человек в семье, десять детей. Два брата — суицид. Почему? Потому что это последствия вакцины, последствия медицины.
У рядовых врачей свои доводы и истории. Детский инфекционист рассказывает, как на ее глазах умирали дети. Чаще — непривитые.
— Мама выла, плакала. Вы знаете, как это ужасно? Здесь не оголтелые эмоции и слова. Головой бьется и говорит: Почему вы позволили людям, не врачам, некомпетентным в этих вопросах, писать в Фейсбуке, по телевизору? Почему они выступают? Я же им поверила, а не вам, врачам.
Споры вокруг обязательной вакцинации не утихают уже который месяц. Все потому, что кодекс запрещает принимать в детские сады непривитых детей. Это может привести к непоправимому, считают в Минздраве. В пример приводят распространение инфекций. В этом году от кори в Казахстане погиб 21 человек. 19 из них дети, и все они оказались непривитыми. А между тем опаснейших инфекций гораздо больше.
— Как мы его можем защитить? Если туда придет больной ребенок, если у него уже есть противопоказания и если заболевание наложится на имеющееся заболевание, конец будет фатальным. Если зайдете в реанимацию и увидите этих умирающих детей, у вас на всю жизнь уйдет желание бороться против вакцинации, — Жандарбек Бекшин, зам. председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.
Как сообщили в Минздраве, на вакцины в стране тратят в среднем 27 миллиардов тенге. Завозят их из Америки, Японии, Франции, Кореи, Индии. Но и этот, казалось бы, солидный список не внушает доверия противникам прививок. К ним министр Биртанов обещал прислушаться, но настаивать планирует все же на своем.
— Мы услышали все мнения. Но это не значит, что мы должны поменять, вот сейчас взять и категорически принять сторону другую. Мы на своей позиции будем настаивать, разумеется. Но с учетом услышанных мнений — я думаю, что как раз была задача, чтобы и депутаты услышали, и все остальные, — будет принято голосование, как положено, в Парламенте, — министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.
Как заверил министр здравоохранения, перед ним не стоит задачи как можно скорее внести в кодекс поправки. По словам Биртанова, примут его тогда, когда достигнут компромисса. Ну и важную роль в этом вопросе играют депутаты. Именно через них будет проходить документ. Народные избранники тоже поспешили успокоить казахстанцев, заявив, что с выводами торопиться не стоит, проект будут рассматривать со всех сторон.