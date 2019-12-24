Продолжается битва за прививки — в Минздраве объясняют, к чему приведет отказ от вакцинации

Казахстанские медики намерены сделать вакцинацию обязательной и прописать это в Кодексе о здоровье. Но не все родители с этим согласны, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Новый Кодекс о здоровье еще не одобрен в нижней палате Парламента, но в мессенджерах уже звучат призывы подписать петицию на отзыв документа. Главе Минздрава Елжану Биртанову пришлось снова объяснить, для чего меняют систему. Самый главный вопрос, вокруг которого разгорелись споры, — это всеобщая вакцинация.

По данным Минздрава, почти вся страна выступает за прививки. И только 2% категорически против. Кто-то терял ребенка после прививки. Кто-то и вовсе видит в вакцинации источник всех своих бед.

— У нас десять человек в семье, десять детей. Два брата — суицид. Почему? Потому что это последствия вакцины, последствия медицины.

У рядовых врачей свои доводы и истории. Детский инфекционист рассказывает, как на ее глазах умирали дети. Чаще — непривитые.