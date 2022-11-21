Продолжают вестись на уловки мошенников жители Костанайской области

Сразу несколько мошенничеств совершено неизвестными за выходные в Костанайской области.

В настоящий момент по всем фактам начаты досудебные расследования. Полиция в очередной раз предупреждает жителей быть бдительными и не доверять свои персональные данные третьим лицам.

Жительница Рудного стала жертвой обмана. Неизвестные под предлогом продажи на сайте «OLX» холодильника, узнав данные потерпевшей, присвоили полмиллиона тенге.

Другой потерпевший продавал на сайте кровать и мошенники злоупотребив доверием, завладели 49 тысячами тенге, сняв их с банковского счета.

Жительницу Акмолинской области мошенники обманули представившись мессенджере «WhatsApp» сыном, который в это время находился в городе Житикара. В сообщении было сказано, что ему срочно необходимы деньги. Женщина перечислила 130 тысяч тенге, не проверив информацию.

Житель Аркалыка лишился 800 тысяч тенге, доверившись мошенникам, которые под предлогом продажи автомобиля, через сайт «Kolesa.kz», попросили его перевести часть средств за покупку через приложение банка.

Жительница Костаная, поверив псевдосотрудникам банка, которые по телефону сообщили о том, что якобы на имя заявителя оформили кредит, дала свои персональные данные. В результате 4 млн 360 тыс. тенге, которые находились на ее депозитном счету были сняты.

Полиция ДП Костанайской области еще раз призывает жителей быть более внимательными и не верить сомнительным звонкам и сообщениям!

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