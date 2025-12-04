Сейчас много говорят о том, что казахстанцы должны сами копить на будущую пенсию, так как ее госкомпонент уменьшается. Исчезнет ли он совсем, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане действует многоуровневая пенсионная система. Сейчас основную долю выплат формирует государственный компонент: средний размер базовой пенсии составляет 47 577 тг, солидарной — 95 167 тг. Накопительная выплата из ЕНПФ по возрасту в среднем равна 35 728 тг.

Почему говорят о «самостоятельных накоплениях»

Солидарная пенсия положена только тем, у кого есть трудовой стаж до 1 января 1998 года. По мере естественного уменьшения числа таких получателей её доля в системе будет сходить на нет. Отсюда и ожидание, что в будущем именно личные накопления станут ключевым источником дохода на пенсии.

Что останется от госвыплат

Базовая пенсия сохранится. Более того, с 2030 года запланирован переход от базовой выплаты к минимально гарантированной пенсии: если совокупные пенсионные выплаты человека окажутся ниже установленного минимально приемлемого уровня, государство будет доплачивать до этой планки.

Что заменит «солидарку»

Для граждан 1975 года рождения и моложе работодатели перечисляют обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) в условно-накопительный компонент. Эти средства аккумулируются в общем фонде и в будущем станут отдельной частью пенсии. Механика распределения может уточняться, но задача компонента — частично заменить уходящие солидарные выплаты.

Итог

Государственная поддержка в пенсии останется (через гарантированную выплату и условно-накопительный компонент), но её доля будет уменьшаться. Основной размер пенсии всё больше будет зависеть от личных накоплений в ЕНПФ и стажа уплаты взносов.

@Автор Екатерина Сохарева

